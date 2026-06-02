◇東京六大学野球最終週最終日 慶大3―0早大（2026年6月1日 神宮）

早慶戦の3回戦が行われ慶大が3―0で早大を下し、23年秋以来5季ぶり41度目の優勝を、全5校から勝ち点を奪う「完全優勝」で果たした。3連投の最速151キロ左腕・渡辺和大投手（4年）が、8回5安打無失点、11奪三振と圧巻の投球を見せた。慶大は、全日本大学野球選手権（8日開幕、神宮ほか）の出場権を獲得。出場する全27校が出そろった。

午前7時、渡辺和は寮のトイレで一人泣いていた。前日の2回戦で1点リードの9回に登板し逆転サヨナラ負け。ベッドに入っても悔しさは残り、熟睡できないまま決戦の朝を迎えた。「みんなの前では感情を出せないので」と隠れて悔しさを消化した。涙でメンタルをリセットすると「1回で降りてもいい。1アウトでも取る」と再度闘志を宿した。

最高気温33度の猛暑の中、124球の熱投でねじ伏せ、5季ぶりの優勝をつかんだ。最後まで投げ切るつもりだった。8回限りで降板を告げられると、ベンチでは涙があふれた。でも、朝の涙とは違った。試合後の整列で一礼すると、その場に崩れた。「絶対に勝たないといけないという今季で一番の圧があった。ホッとしています」と最後まで涙が止まらなかった。

08年の早大・斎藤佑樹以来の1シーズン7勝、防御率1・28、65奪三振、ベストナインの投手4冠に輝いた。今年から復帰した上田誠コーチの存在が大きかった。春季キャンプでは「投げ急いでいるように見える」と2段モーションを提案された。落ち球の新球ツーシームも上田コーチの指導で完成させた。「いつも見てくれている。強制ではなく提案してくれるのがありがたい」と感謝した。

目標は春秋リーグ戦連覇と、全国大会連覇の4冠。次は21年以来5年ぶり5度目の日本一を狙う。初戦は10日。「やっとチケットを得たので日本一を」と2冠目を見据えた。（片山 和香）

◇渡辺 和大（わたなべ・かずひろ）2004年（平16）5月28日生まれ、香川県坂出市出身の22歳。小1から軟式チームで野球を始め、高松商では巨人・浅野と同期で2年夏と3年夏に甲子園出場。慶大では1年秋にリーグ戦初登板。2年秋には最優秀防御率投手に輝き、今季が2度目の受賞。1メートル80、75キロ。左投げ左打ち。