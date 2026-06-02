ＮＰＢ（日本野球機構）と１２球団による実行委員会が１日、都内で行われ、２軍試合での育成選手の出場枠特例「故障者連動特例」（仮称）を設けることが承認された。今年の暫定ルールとして２日から運用される。

育成選手の２軍戦出場枠は「１球団１試合５人以内」と定められていたが、支配下選手の故障者数と連動する形で最大７人まで出場可能になる。

新設された「１０日以上故障者リスト」に出場できない選手を登録し、試合前日の１７時までにリーグに提出。故障者数が５人の場合は出場枠は６人に、６人以上なら出場枠は７人に拡大される。来季以降の運用に関して中村勝彦事務局長は「状況を見て話し合う」とした。

２軍では出場選手の確保に苦慮している現状があり、２軍監督からは育成選手の出場枠の緩和を求める声が上がっていた。酷暑の中でデーゲームを行うだけに、選手の負担軽減にもつながる。

実行委では来季のプロ野球が３月２６日にセ、パ両リーグで同時開幕することも承認された。また、両理事会ではリプレーセンターについて交流戦までに１７９件のリクエストがあり、検証時間は昨年の約２分から３０秒短縮されたと報告された。