高市首相が首相官邸からの情報発信の方法を模索している。

５月から試行していた内閣広報室のＸ（旧ツイッター）は、２日にも本格運用に移行させる方針だ。肉声を伝えるため、記者団の「ぶら下がり取材」に応じる回数も増やし始めている。

内閣広報室は３１日、Ｘに「この１か月ほど、これまでにない発信を追い求め、色々試行してきた」と投稿した上で、フォロワーが１０万人を突破したことに謝意を示した。

５月から「試行アカウント」として期間限定で設け、非公式な情報の迅速な発信に重点を置いてきた。１９日の日韓首脳会談後には、報道陣に公開されていない場面で、両首脳がメガネを交換してかけた写真をアップし、１１００万超の閲覧数を記録した。若者に人気のスマホ用「ショート動画」も積極的に活用し、首相個人や官邸公式アカウントとは役割を分担してきた。

ＳＮＳ上で飛び交う首相に関わる情報に対し、「投稿にあるような事実はない」と反論し、修正も図る。内閣広報室から佐伯耕三内閣広報官のアカウントに衣替えして再出発させる見通しで、官邸関係者は「引き続き新しいタイプの情報発信を追求する」と語る。

一方、首相は、ぶら下がり取材への対応でも変化が見える。２〜３月には計４回しか応じず、４月には記者団から「歴代政権より減少している。国民の知る権利にも影響する」と指摘を受けた。

これを踏まえ、４〜５月には、イラン情勢を巡る中東各国首脳との電話会談後など、計１４回のぶら下がり取材に応じた。全文を首相のＸに掲載するなど、ＳＮＳと連携させている。

ただ、首相の冒頭発言が長く、記者の質問数は１、２問と限られることも多い。「依然としてＳＮＳでの発信に偏重している」との見方も出ている。