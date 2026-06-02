女優の内田有紀（５０）、ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３１）が、７月９日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ラストノート」（木曜・後１０時）にダブル主演することが１日、分かった。内田は３０年ぶりの同局系連ドラ主演、寺西は民放連ドラ初主演となる。

人生の酸いも甘いも経験して現状維持の日常を送る一瀬葵（内田）と、夢を諦め自分にフタをして生きる樋口澄晴（寺西）の物語。２０歳近い年の差のある２人が出会い、人生で最も激しい恋に落ちる。

内田は月９初主演となった１９９６年の同局系「翼をください！」以来のフジ系連ドラ主演。「この年齢でラブストーリーを演じることは、私にとっては挑戦。なぜ相手を好きになるのか？というプロセスが、２０代や３０代のラブストーリーとは全く異なってくる。そこを丁寧に演じたい」と正面から向き合う覚悟だ。

初共演した寺西のナチュラルさに「何より見せ方を一緒に考えてくれるので、もうチームワークができている感じがします」と信頼を寄せる。年齢を重ねても幸せを諦めない女性像の表現へ「５０代のリアルな心の葛藤を演じていきたいですし、見ている人が“そうそう！ そうなの！”と思ってくれるようなお芝居をできれば」と意気込んだ。

寺西は、大先輩の内田との共演に「初めは緊張していましたが、内田さんが飾らないでいてくださるおかげで、僕も飾らないでいようと思えた」と感謝。自分にフタをしている多くの人に向けて「背中を押せるような作品にできたら」と呼びかけた。

〇…同局の三竿玲子プロデューサーは、内田の起用理由について「今も昔も多くの女性の憧れの存在であり、自然体の魅力を持つ方」と語り、役のイメージを重ね合わせた。寺西については「芯の強さと豊かな表現力に魅了されました」と表現力に期待した。