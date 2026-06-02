巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初勝利を懸けて２日のオリックス戦（東京Ｄ）に先発する。ここまで６試合で０勝３敗、防御率４・２４と勝ち星に恵まれないが、古巣・楽天時代はオリックスからカード別最多２８勝をもぎ取った猛牛キラー。１日はＧ球場で最終調整し、中６日の調整で万全を期した。「若い投手が頑張っている。そこに負けないように」とベテランの意地を投球につなげていく。

気温３２度。強い日差しの下で則本は６月白星発進を誓った。鋭い眼光でブルペンに向かい、フォーム、球の出力を何度も確認。「勝ちたい。それは勝ちたいですけど、まず自分の仕事をしないといけない。前回登板みたいなことが起きないように、打線をつながらせないことを意識したい」。巨人加入後７度目の挑戦で待望の初勝利に挑む。

本拠地で迎え撃つのはパ・リーグ２位のオリックス。チームにとって交流戦６連敗中の難敵だが、この男には関係ない。通算１２０勝のうち対戦別最多２８勝を挙げており「めちゃくちゃやられたという試合はあまり記憶にない」。楽天時代は金子、西勇、山本、宮城ら各世代のエースと投手戦を繰り広げてきた。「右も左もいい打者がいて、しっかりコンタクトさせると、どこからでも本塁打が出る。投手もいいので最少失点に抑えていくことが大事。辛抱強く投げたい」と再びの猛牛狩りを思い描いた。

ヤングＧにも火をつけてもらった。前カードの日本ハム戦で井上、西舘、竹丸の同学年トリオが好投。ドラ１ルーキーのプロ初完投は今季チーム初完投でもあった。「若い投手が頑張っているので、そこに負けないように。竹ちゃんも西舘も温大も、粘りながら試合を作っている。そういう姿を見ると自分も頑張らないといけないなと。いい刺激をもらえている」。今年でプロ１４年目。ベテランにも、意地がある。

３敗目を喫した前回５月２６日・ソフトバンク戦（東京Ｄ）は移籍後最短４回７失点。１週間さまざまなアプローチで修正を図り、出力アップに向けて遠投にも力を注いだ。「早く勝ちをつけて、周りが『初勝利』と（過度に）ならないようにするのが一番大事だと思う。少なからずチームにプレッシャーを与えてしまうので、サクッと勝てればという思いはある」。開幕から６登板３４イニングで援護率０・７５。点が入るまで、ひたすら粘る。（堀内 啓太）