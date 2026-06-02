◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週最終日▽慶大３―０早大（１日・神宮）

１勝１敗のタイで迎えた早慶３回戦は、慶大が早大を下し、５季ぶり４１度目の優勝を決めた。全５校から勝ち点を奪う「完全優勝」で、２４年秋から３季連続５位に沈んだ屈辱から、見事にＶ字回復を遂げた。慶大は８日開幕の全日本大学野球選手権（神宮、東京ドーム＝報知新聞社後援）に５年ぶり１３度目の出場が決定。５年ぶり５度目の大学日本一を目指す。

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ナインからの予期せぬ「カズアキコール」に、慶大の上田和明コーチ（６３）はいい表情を浮かべた。

「落とすなよ、絶対に落とすなよ！」

ダチョウ倶楽部のネタをもじった言葉を叫びながら、若者が作った輪の中に飛び込んだ。３度、宙に舞った。その感想は？

「プロで初本塁打を打った時（１９８９年６月８日・大洋戦＝横浜スタジアム）に、『雲の上にいるみたいだ』と言ったんだけど、今、雲の上でした。本当に、雲の上にいましたね！」

上田コーチは慶大４年だった８４年春の早慶戦で３戦連発の離れ業を演じ、同年夏のロス五輪では日本代表として金メダル獲得。その秋のドラフト１位で巨人に入団し、堅守の内野手、ムードメーカーとしても存在感を示した。

９３年に引退後はコーチ、球団職員として巨人を支えた。昨年まではジャイアンツアカデミーの副校長を務めていたが、１２月３１日付で退団。慶大の堀井哲也監督（６３）は１学年上の先輩で、３年前から母校コーチ就任のラブコールを送られていたからだ。

今年１月から指導開始。「最初は、よそもんみたいな感じ」と振り返るが、２月のキャンプから寝食をともにし、対話を重ねることで、信頼関係は育まれていった。「コーチ陣の仲がいい。それを選手全員が見ている。ベンチの控えも大村昊澄（そらと、３年＝慶応）とか、いい声が出ていた。ベンチ入りメンバーもスタンドの控え部員も、とにかくみんな一つになって頑張ってくれた」。チーム一丸が強さの秘訣と明かした。

練習は毎朝７時半から。「今はもう朝４時半起きで、５時半に家を出ているんですよ」。でも楽しい。王貞治さんや藤田元司さん、長嶋茂雄さんらに学んだ野球の知見を後輩たちに求められ、伝えられるからだ。

「きれいなチームじゃない。泥臭いです。ここ、強調してください。泥臭いチームね。優勝の瞬間、疲れなんて吹っ飛んじゃったよ」

いざ大学選手権での日本一へ。４時半起床の日々はもう少しだけ、続きそうだ。（加藤 弘士）