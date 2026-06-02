オリックス・岩崎翔投手（３６）が、２日の巨人戦（東京Ｄ）で１軍合流することが１日、決まった。下半身のコンディション不良から５月９日に実戦復帰し、ファーム・リーグで５試合に登板。３１日の日本ハム戦（杉本商事ＢＳ）では最速１５２キロで１回完全、２奪三振と復活をアピールし、今季初昇格をたぐり寄せた。

「また一から信頼を勝ち取れるように。一試合一試合、いいパフォーマンスが出せればいいかなと思います」。昨年は５月に中日からトレードで加入し、勝ちパターンの一角に定着。３７試合でチーム２位の１６ホールドを挙げ、３５歳で自己最速の１６０キロをたたき出した。ブルペン陣の救世主となった２５年と同じ「６月開幕」で、期待されるのは同様のフル回転。「昨年の数字は超えたい。本当に『行け』と言われたところで、ガムシャラに投げたいと思います」と並々ならぬ決意だ。

チームは交流戦開幕から２カード連続で勝ち越し、貯金８でパ首位の西武にも１ゲーム差だ。救援では寺西が７回に定着し、８回を投げる椋木はリーグ最多の１５ホールドと奮闘。１４試合連続セーブ中の守護神・マチャドにつなぐリレーに岩崎が加われば、リリーフ全体の負担軽減にもつながる。「みんながフル回転で頑張っていて、この時期は疲れも出てくる。１試合でも多く助けられたら」。５年ぶり交流戦優勝へ、百戦錬磨の剛腕が戻ってくる。