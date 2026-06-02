広島・小園海斗内野手が１日、不振脱出に向けて必死に前を向いた。打率２割１分９厘の低空飛行。「（調子は）良いとは言えない」と苦しみながら「でも、何とか。この成績なので、１試合１試合やっていくしかない。先のことは見ていない」と誓った。

５月２４日の中日戦（バンテリンＤ）では守備のミスもあり、序盤に途中交代。次カードのロッテ３連戦（マツダ）ではスタメンから外れた。２９日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）から復帰し、３１日には７試合ぶりの安打。「何とか食らいついて。いいとは言えないけど、一本出て良かったし、これからもっと」と、２日からの日本ハム戦（マツダ）を見据えた。

昨季も５月は月間打率１割８分５厘。６月に同３割５分２厘と巻き返し、首位打者まで駆け上がった。再現が期待されるなか、２日の対戦する日本ハム・伊藤大海投手とも通算１１打数４安打の３割６分４厘と好相性だ。チームも交流戦は６戦全敗で、中心打者の復活は不可欠。福地打撃コーチも「（小園は）高い給料をもらってますから、やってもらわないと。期待している。彼がどんどん打ちまくって、打線が活発になっていくことを期待したい」とキーマンに指名した。