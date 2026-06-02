スポーツ報知評論家で現役時代は近鉄、西武などでプレーした金村義明氏が１日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。阪神のドラフト１位・立石正広内野手の現状について分析した。

「伊藤大海も良かったね。パ・リーグの投手は体の近め（内角）にガンガンいくから。それで立石君も崩されてしまったね」

立石は５月２４日の巨人戦（東京Ｄ）でプロ１号となる２ランを竹丸から放つなど、交流戦前は打率４割９厘と抜群の数字を残していた。だが、同２６日の日本ハム戦（甲子園）で完封した伊藤の前に４打数ノーヒット２三振と沈黙。２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）の第１打席でヒットを放つまで、１４打席連続ノーヒットとスランプも味わった。

「伊藤の時もいいスイングが出来てたけど、前に飛ばない。次の試合あたりからそれ（内角球）に対応しようと思うもんやから、体重乗ってないのに（上半身が）つんのめるような格好になって。どんどん手が離れて、泳がされるスイングが目立ってきたよね」

プロの洗礼を浴びた形となったが、金村氏は立石の潜在能力を高く評価している。「千葉（ＺＯＺＯマリン）で見た時は逆風８メートルのアゲンスト。２本、ホームラン損したけど、でも彼はねえ。また打ち出すと思う。パ・リーグでも、セ・リーグでも初見の投手ばっかりでも、あれだけ結果残して、自分のスイングができている」と褒めていた。