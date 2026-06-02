女優内田有紀（50）とtimelesz寺西拓人（31）がフジテレビ系連続ドラマ「ラストノート」（7月9日開始、木曜午後10時）でダブル主演を務めることが1日、分かった。

同作は“約20歳差”の歳の差恋愛を完全オリジナル脚本で描く。人生の酸いも甘いも経験し現状維持の日常を送る49歳の女性・一瀬葵（内田）と、育った環境により夢を諦めて生きる30歳の男性・樋口澄晴（寺西）がとあるきっかけで出会い、静かに惹かれあって人生で最も激しい恋へと導かれていく大人の純愛ドラマとなっている。

内田がフジ系続ドラで主演を務めるのは96年放送「翼をください！」以来約30年ぶりとなる。「この年齢でラブストーリーを演じるということは挑戦だと思っています。歳の差という要素もあるので、そこには人生観も組み込まれていて、なぜ相手を好きになるのか？ というプロセスが、20代や30代のラブストーリーとは全く異なってくると思います」と気を引き締めた。

また、「年齢を重ねると『諦めた方が楽だな』なんて考えてしまうこともあると思いますが、幸せも更新できると思うんです」と思いを語り、「50代のリアルな心の葛藤を演じていきたいですし、見ている人が『そうそう！そうなの！』と思ってくれるようなお芝居をできればいいなと思います」と意気込んだ。

。 一方の寺西は民放連ドラで初めて主演を務める。「いろいろな面で緊張があります」と率直な思いを語りつつ、「澄晴は本当の自分の夢があるけれど、そこにふたをして流れのままに生きている人。僕の世代でもそういう人は多いと思うので、そこを等身大で演じていきたいです」と役に向き合う覚悟を見せた。演じるにあたり「背中を押せるような作品にできたらと思います。等身大で演じていきたいです」と決意を口にした。