参議院議員の辻元清美氏（66）が1日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜SP」に出演。国会で質問をした時のバッシングに不満を漏らした。

この日は共演した同じ立憲民主党の蓮舫氏（58）が「同じ党なんで、何か言うと叩かれるキャラクターなんでね、2人で傷をなめ合う感じ」と語った。

すると辻元氏も「国会質問とかすると、もの凄くバッシングを受けるわけですよ。厳しくやると、男性ならしっかりしてるみたいに言われるのに、女だったらうるさい女みたいなので、2人セットで言われることがあって」と笑い「やっぱりバッシングされると落ち込むワケですよ、私ら。蓮ちゃんも大変だったねとか、お互いに電話したりしてね」と語った。

蓮舫氏は「結構、質問に根を詰めるタイプだから、2人とも1〜2キロやせるんですよ、質問で」と明かすと、スタジオからは驚きの声が上がった。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「そういう意味で、野党の方はちょっと不利なんですかね。追求しなきゃいけない部分が多いから。あと、何かかみついて言ってるみたいなイメージになっちゃうですかね？」と言うと、蓮舫氏は「かみついて言っているのも正しいと思っても、その先に提言していたり、“ここを変えよう”ってことも言っているんだけど、そこは切られるんですよ、バッサリ。報道されるのは“総理、総理、総理”とか、そういうところだけ。それが残像ですっと残ってしまう」と苦笑。

自民党の野田聖子氏に対し「聖子さんは、大臣への質問もいい子ちゃんなんですよ。だから叩かれない」と言うと、野田氏も「戦わずして勝つ」とニヤリ。「やっぱり野党って攻撃しないといけないんで、多分党が重宝して使っているんだと思うんですよ。真面目だから。手を抜かないしね」と推測した。

また、蓮舫氏は「孝恵なんかはかわいそうで。野党の中で女性が活躍しているこの政党で秀でちゃっているんで、そうすると“媚びてる”とか言われるんですよ。党内で」と明かすと、伊藤氏も「国対委員長とか、コミュニケーション統括本部長とかっていう役職をやっていると、女を使ってるとか…ずーっとSNSで言い続けられているんで、これを許容していると、私の次に来る女性議員たちも同じ思いをしなきゃいけないから、徹底的に戦ってやると思って、訴えようと思っています」と宣言した。