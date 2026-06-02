あるイベントをのぞいた時のことだ。私を発見した女性MCが質問してきた。「（住之江は）2マークだけでなく1マークもかなり乗りづらくなっている理由はわかりました？ド本命がキャビッたり浮いて流れて超高配当になるケースが続出してるアレです。ファンの方にもよく聞かれて…」。その現象については昨年11月4日付にSBC（スポニチ・ボート・クラブ、大阪本社版のボート記者コラム）でも書いたので、調査結果が知りたいという。水位が上がったせいかと思っていたら、数人の地元A1級が口をそろえたのは、予想だにしない答えだった。

「恐らく水質がきれいになったからですよ」

昨年夏は気温も高く大量の藻が発生した。それが悪臭を発する場もあると聞くが、何よりプロペラにからまって、正常なスタート、ターンができなくなるのは絶対避けなければならない。それを除去する“薬”をまくことは珍しくないが、不純物が少なくなると乗りにくくなるのは、海水場が乗りやすいのと同じ論法。河川利用の江戸川をのぞく23場でダントツに乗りにくいと言われる住之江なので、乗りづらさがより顕著に出てしまったのだ。

よりによってド本命が災難に遭うケースが多いのはなぜか。これも前述の一人が教えてくれた。「SGや記念は直線で下がったらフタをされて大敗させられるので、まず足をつける。乗りづらくても乗りこなせる技量があるので。でも、住之江ではそれが通用しない。格上が楽々の逃げ態勢でも流れたり、振り込んだりするのはそのためです」。説得力のある答えだった。

今年3月に切り替わった新エンジンではキャビテーションプレートが大きくなった。「それのおかげで、乗りにくさがだいぶマシになりましたよ」と地元の石本裕武も証言する。

年末には全国のファンが注目するプレミアムG1クイーンズクライマックスを開催。冬場、しかも体重の軽い女子は、ペラ調整だけでは回転を止められない。多少なりとも乗りやすくなったのは朗報だ。（森本 浩司）