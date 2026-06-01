【神奈川県相模原市】居室数は56室、館内は全てバリアフリー対応の「エクラシア相模原淵野辺」オープン



有料老人ホーム「エクラシア」など、首都圏にて介護・医療サービス事業を展開する“エクラシア”は、6月1日(月)、神奈川県相模原市に住宅型有料老人ホーム＋デイサービス「エクラシア相模原淵野辺」をオープンする。

介護・医療依存度の高い利用者を多く受け入れ

「私のお母さん、認知症だけど入居できるのかな？」「医療行為が必要だから受け入れてもらえないかも」といった悩みを抱えている人も、「エクラシア」は入居可能だという。

「エクラシア」は、介護・医療依存度の高い利用者を多く受け入れている施設。協力医療機関や介護サービス事業所とも連携し、施設内は看護師も常駐しているため、退院後の療養生活や医療依存度の高い利用者も安心して過ごせるるだろう。

また、「エクラシア」では、24時間365日体制でスタッフが常駐し、利用者の部屋を毎日訪問することで生活相談や安否確認を行っているため、家族も安心できるサービスだ。

「エクラシア相模原淵野辺」について

「エクラシア相模原淵野辺」は街に位置しており、車通りも少なく落ち着いた環境。

徒歩圏内には公園や大学、コンビニもあり、地域のにぎわいも感じられる立地だ。

[caption id="attachment_1623434" align="aligncenter" width="600"] 廊下[/caption]

[caption id="attachment_1623438" align="aligncenter" width="600"] 食堂[/caption]

館内は全てバリアフリー対応なので、足が不自由な人や車いすで移動する人も安心安全で利用できる。



各居室には、洗面台、エアコン、収納棚、個室トイレを完備している。



また、利用者の状態に合わせて、安心して入浴できるようサポートしてくれる。浴室にはスライド式の手すりをはじめ、リフト浴やストレッチャー浴を備えている点も安心だ。

「エクラシア相模原淵野辺」の料金は、敷金13.5万円、月額15.3万円。居室数は56室を用意している。また、無料で資料請求や見学も受け付け中。詳しい情報は、下記の公式HPから確認を。

“エクラシア”について

2025年3月のグループ統合により誕生した“エクラシア”は、埼玉県さいたま市に本社を置く企業。「地元地域に愛され活用される介護サービス」を目指している。“エクラシア”は、住み慣れた地域と自宅で、家族とともに安心した日々を過ごしてもらえるよう、介護サービスを通じてその実現を使命としている。

5月時点での展開地域は、埼玉県を中心に東京都、千葉県、神奈川県、茨城県で事業を展開。地域コミュニティと強固な信頼関係を構築している。

“エクラシア”は、高齢者人口の伸びによる介護への需要増加に対し、住宅介護サービス「エクラシア」および訪問介護に加え、訪問看護、日中サービス支援型グループホーム、調剤薬局などの総合的な介護・医療サービスを展開し、IPOに向けて、事業拡大を推進している。

この機会に、新たにオープンする「エクラシア相模原淵野辺」についてチェックしてみては。

■エクラシア相模原淵野辺

住所：神奈川県相模原市中央区淵野辺本町4-35-1

「エクラシア」公式HP：https://www.welloff.co.jp

(ソルトピーチ)