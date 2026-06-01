【北海道・東京都・愛知県・三重県】513BAKERYで全11品が登場する「世界のパンフェア第2弾」開催！季節限定の冷やしパンも



三重県・愛知県・東京都・北海道で全15店舗を展開する513BAKERYは、6月から、世界中の人気パンや名物グルメのアレンジパンが勢揃いする「世界のパンフェア第2弾」を開催。

世界旅行の気分を味わえるバラエティ豊かなフェア商品全11品を販売する。

その他、ぷるぷるのわらび餅と上品な甘さのこしあんを包んだ季節のクロワッサンや、ハチミツレモンクリームをたっぷり詰め込んだひんやり冷たい冷やしクリームパンなど、夏の始まりにぴったりの新商品が登場することを発表した。

「世界のパンフェア第2弾」の商品をチェック



「世界のパンフェア第2弾」の商品を詳しく紹介しよう。

カナダの「メープルナッツベーグル」248円(税込)は、食物繊維入りのもちもちベーグル。メープルの風味豊かな生地にくるみを巻き込んでいる。甘いメープルの香りとくるみのカリカリ食感を楽しもう。



アメリカの「アサイーボウルデニッシュ」345円(税込)では、スーパーフードと呼ばれるアサイーを使用。

アサイーカスターを絞り、いちご・ブルーベリー・グラノーラをのせて、ハワイの人気スイーツ「アサイーボウル」のように仕上げられている。



メキシコの「メキシカンチリドッグ」421円(税込)は、3種類の豆(ひよこ豆・赤いんげん豆・レンズ豆)にひき肉やトマト、スパイスを加えて煮込んだチリコンカンとジューシーなソーセージをサンド。

スパイシーな味わいがクセになるボリューム満点のドッグパンだ。



ポルトガルの「パンデデウス」216円(税込)は、ポルトガルで「神様のパン」と呼ばれる伝統的なおやつパン。

ブリオッシュ生地にココナッツシュガーバターをのせて、外はサクサク、中はしっとり焼き上げられている。



ベルギーの「ベルギーチョコクリーム」248円(税込)は、ベルギー産チョコレートと北海道産生クリームを使用した濃厚なチョコクリームをサンド。

ムースのようなふんわりとした食感を楽しんでみて。



イングランドの「ミートチーズパイ」302円(税込)は、イングランドの代表的な家庭料理「ミートパイ」を513BAKERYオリジナルにアレンジした商品。

サクサクのデニッシュ生地にコクのあるフィリングと濃厚チーズソースをたっぷり包んで焼き上げている。



ドイツの「ソーセージクロワッサン」356円(税込)は、あらびきポーク100パーセントにこだわる日本ハムのロングシャウエッセンを使用している。

パリッ！とジューシーなソーセージとバターの香りが広がるクロワッサンの相性が抜群だ。



フランスの「ジャンボン・フロマージュ」421円(税込)は、クラスト(皮)のバリバリとした食感が楽しめるフランスパンでハムとチーズをサンド。

素材の美味しさを際立たせたシンプルで上品な味わいだそう。



トルコの「ケバブチキンサンド」388円(税込)は、トルコの定番料理「ケバブ」をもっちりとしたピタパンでサンドしている。

スパイシーなチキンとシャキシャキの野菜がよく合う食べ応え抜群の一品だ。



日本の「だし巻き卵サンド」324円(税込)は、自家製だし巻き卵を挟んだ513オススメの優しい味のサンド。

ふんわり焼き上げただし巻き卵から、だしの旨みがじゅわっと広がる。



韓国の「きな粉クロッチ」356円(税込)は、韓国で流行中の“クロワッサン×餅”を組み合わせたハイブリッド食感の「クロッチ」だ。サクサクのクロワッサンに、もっちりのびる求肥と風味豊かなきな粉クリームがサンドされており、きな粉シュガーをまぶしている。

和菓子のようなクロワッサンや冷やしパンも登場



6月新作おすすめパンも紹介しよう。

「わらび餅あんクロワッサン」205円(税込)は、ぷるぷるのわらび餅にきなこをまぶし、上品な甘さのこしあんと一緒に包んで焼き上げられた、まるで和菓子のようなクロワッサン。



他にも季節限定「冷やしパン」が登場する。

「冷やしクリームパン(ハチミツレモン)」302円(税込)や、



「生ドーナツ(ブルーベリー)」324円(税込)が登場している。

513BAKERYの店舗一覧

513BAKERYの店舗は、北海道に513BAKERY函館店、函館ポールスター店。東京都には東京築地本店、愛知県にはららぽーと名古屋みなとアクルス店を展開している。

そして三重県には、三重桑名大山田店、三重四日市菰野店、三重四日市笹川通り店、三重鈴鹿店、津県庁前店、三重津ヨットハーバー店、三重津高茶屋店、三重松阪高町店、三重松阪川井町店、三重伊勢玉城店、三重伊勢店がある。

この機会に513BAKERYに足を運び、さまざまなパンを味わってみて。

513BAKERY店舗ページ：https://www.513bakery.jp/shop

513BAKERY公式HP：https://www.513bakery.jp

※イートインの場合は10％の消費税がかる

※店舗により商品価格が異なるほか、一部取扱いのない商品もある

(ソルトピーチ)