アシックス社は２日、アドバイザリースタッフ契約を締結する日本代表ＤＦ冨安健洋のプレーを支えるサッカー用スパイクシューズ「ＪＥＴＲＡＹ ＥＬＩＴＥ（ジェットレイエリート）」を、６月下旬からアシックスオンラインストア、全国のスポーツ用品店などで発売することを発表した。

スピードを求める選手に向けて開発されたもので、アッパー（甲被）には独自に開発した人工皮革「ＳＩＬＫＹＷＲＡＰ ＬＩＴＥ（シルキーラップライト）」を採用。従来の「ＳＩＬＫＹＷＲＡＰ」よりも軽量で、屈曲性とホールド性を向上させるなど、初速にこだわり、軽量かつ優れた耐久性と安定性を追求したスパイクシューズとなっている。

同社を通して、冨安は「ほんの一瞬の判断や動き出しが試合の結果を左右するのがサッカーです。試合の中で、繰り返しスプリントすることが求められる状況において、軽量性と耐久性を兼ね備えたシューズは欠かせません。『ＪＥＴＲＡＹ ＥＬＩＴＥ』は、加速のしやすさと安定感があるので、プレーに集中することができます。このシューズとともにピッチに立ち、新たなチャレンジができることを心からうれしく思います」とコメントした。