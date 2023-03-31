巨人が週末の先発ローテを一部再編し、フォレスト・ウィットリー投手（２８）が中１３日で６日のロッテ戦（東京Ｄ）に、西舘勇陽投手（２４）が中７日で７日の同カードに登板することが１日、分かった。前日３１日の日本ハム戦（エスコン）で８回１１１球３失点でプロ初完投の竹丸和幸投手（２４）はリフレッシュのため登録抹消。各投手に無理をさせない運用を徹底する。

来日１年目のウィットリーは７登板で１勝３敗、防御率３・４９。５月２３日の阪神戦（東京Ｄ）で６回途中３失点で敗戦投手に。間隔を空けるため２５日に登録抹消され、１軍に同行しながら調整を続けてきた。今回のロッテ戦では東京Ｄ４度目の先発で待望の本拠地初勝利を目指す。

西舘は５月３０日の日本ハム戦（エスコン）で今季初登板初先発して６回無失点で勝利。中６日なら今週も土曜日だが、竹丸に今季２度目の抹消によるリフレッシュ期間を与えることになり、１日ずらして日曜日の先発予定となった。

シーズン終盤の勝負どころで先発陣が調子を落とした昨年の反省がある。杉内投手チーフコーチは「１年間（通して）中６日では回さない。夏場以降は可能性ありますけど、今のうちにしっかり休ませて」と勝負のシーズン終盤に向けて登板日程を管理。中６日で回し続けず、順番に登録抹消して調整期間を設けている。

２日からのオリックス戦（東京Ｄ）は則本、戸郷、田中将、５日のロッテ３連戦初戦は井上が先発予定。残り９１試合。先を見据えて柔軟に回していく。