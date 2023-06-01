見上愛＆佐野晶哉、JRA新CMで共演 夏競馬の魅力描く「運命的なものを感じました」【インタビュー掲載】
俳優の見上愛とAぇ! groupの佐野晶哉が共演するJRAの新テレビCM「ファン第一号になる」篇が、2日からWEBで公開される。テレビ放送は6月7日から全国でスタートする。
【動画】佐野晶哉が思わず自身のデビューを回顧 JRA新テレビCM
新CMは、夏競馬ならではの魅力である“競走馬のデビュー戦”をテーマに制作された。久しぶりに競馬場を訪れた佐野に対し、見上が「夏の競馬はね、馬たちの“デビュー戦”なんです」と語りかけるストーリーで展開。デビューという言葉に自身の経験を重ねた佐野が、「最初から推してくれているファンって、胸アツですよね」という見上の言葉に共感しながら、“ファン第一号”として馬を応援する楽しさに気づいていく姿を描く。
2026年のJRAテレビCMでは、「競馬って、〇〇！」というサブコピーを通じて年間を通したテーマを表現。本作では「競馬って、出会い！」を掲げ、夏競馬で“推し馬”と出会う特別な瞬間に焦点を当てた。JRAが展開するキャッチコピー「Hello，Special Times．」には、競馬場で過ごす時間を“日常では味わえない特別な時間”として届けたいという思いが込められている。
撮影は早朝の東京競馬場で実施された。JRAのCM撮影に慣れた様子の見上に対し、競馬場での撮影が初めてだった佐野は、競馬場に入るなり「すごい景色！」と笑顔を見せたという。当日は息が白くなるほどの冷え込みだったが、夏競馬を描くCMのため2人は半袖衣装で撮影に臨んだ。
ターフビジョンに向かって「俺が推したんでー！」と叫ぶシーンでは、佐野の声が競馬場内に響き渡るほどだったという。一方、見上は関西弁のせりふに挑戦。イントネーションは佐野から教わったといい、息の合った掛け合いで撮影を締めくくった。
撮影後、佐野は初めて足を踏み入れた芝コースについて「硬いのかと思っていたら、ふわふわしてました」と驚きを告白。さらに「小学生の頃には、お父さんと地元の阪神競馬場には一緒に行ってたのですが、これまで馬券を買ったことはなかったので、なかなか一歩踏み出すきっかけがなかったんです。でも、これを機に競馬を始めて、好きになっていこうかなと思います」と競馬への興味を明かした。見上も「推し馬を見つけて、夏競馬を楽しみましょう！」と呼びかけている。
■見上愛、佐野晶哉インタビュー
――JRA夏競馬のCMで、見上さんと佐野さんが共演することが決まったと聞いた時のお気持ちは？
【佐野】個人としてCMに出演させていただくのは初めてだったので不安は大きかったんですけど、見上さんとは朝ドラ（連続テレビ小説）で共演させていただいているので、一緒に出演させていただけて安心でした。クランクインが見上さんの方が早かったので、現場の雰囲気とか見上さんを見ながら勉強させてもらってました。かっこいい先輩です。
【見上】ずっと（朝ドラの）撮影でご一緒させていただいているのでとても安心感がありましたし、今回は関西弁の先輩として、関西弁を教えていただきました。
――新CMの撮影を終えた感想は？
【見上】何度来てもやっぱり競馬場はテンション上がるなと思いますし、JRAのCM（撮影）といえば朝が早いんです（笑）。でも、それを忘れるくらい天気にも恵まれてよかったです。
【佐野】小学生の頃に地元の競馬場にお父さんと一緒に行って、競馬場の特別な高揚感みたいなものを子どもながらに覚えていました。なので、10年以上ぶりくらいに競馬場に帰ってきて、CMの中でも等身大のまま、ただただ感動しっぱなしでした。
――デビューした時を振り返り、印象に残っている出来事や思い出はありますか？
【佐野】京セラドームで5万5千人に囲まれながらのデビュー発表で、「デビューします」と発表した後の歓声よりも、（その前に）「Aぇ! group」って言った後の“間”で5万5千人がシーンとなったんですよ。あの静寂が忘れられないですね。今思い返しても鳥肌が立つような瞬間でした。
【見上】オーディションの時に、写真を全方向から撮らせてくださいとよく言われるんです。当時はその撮り方がわからなくて、延々と（カメラの前で）くるくる周り続けていました（笑）。
――「競馬って、出会い！」にちなみ、お二人にとって忘れられない出会いや印象に残っている出会いはありますか？
【見上】中学・高校の時に趣味でバンドを組んでいて。そのきっかけになったのが、隣のクラスのすごく目立つ女の子が「ギターを持っていて、私と同じアニメが好きな子がいるって聞いたんだけど」って入ってきて。「多分私です」って手を挙げたら「バンド組もう！」と言われて…それから今でも大親友です。
【佐野】僕は、見上さんですね！昨年末くらいに朝ドラの撮影中に競馬のお話をしてくださって…。その時僕はまだJRAの（CM出演の）話を全く知らなくて。競馬場で今一緒にCMに出演できていることに、運命的なものを感じました。
【動画】佐野晶哉が思わず自身のデビューを回顧 JRA新テレビCM
新CMは、夏競馬ならではの魅力である“競走馬のデビュー戦”をテーマに制作された。久しぶりに競馬場を訪れた佐野に対し、見上が「夏の競馬はね、馬たちの“デビュー戦”なんです」と語りかけるストーリーで展開。デビューという言葉に自身の経験を重ねた佐野が、「最初から推してくれているファンって、胸アツですよね」という見上の言葉に共感しながら、“ファン第一号”として馬を応援する楽しさに気づいていく姿を描く。
撮影は早朝の東京競馬場で実施された。JRAのCM撮影に慣れた様子の見上に対し、競馬場での撮影が初めてだった佐野は、競馬場に入るなり「すごい景色！」と笑顔を見せたという。当日は息が白くなるほどの冷え込みだったが、夏競馬を描くCMのため2人は半袖衣装で撮影に臨んだ。
ターフビジョンに向かって「俺が推したんでー！」と叫ぶシーンでは、佐野の声が競馬場内に響き渡るほどだったという。一方、見上は関西弁のせりふに挑戦。イントネーションは佐野から教わったといい、息の合った掛け合いで撮影を締めくくった。
撮影後、佐野は初めて足を踏み入れた芝コースについて「硬いのかと思っていたら、ふわふわしてました」と驚きを告白。さらに「小学生の頃には、お父さんと地元の阪神競馬場には一緒に行ってたのですが、これまで馬券を買ったことはなかったので、なかなか一歩踏み出すきっかけがなかったんです。でも、これを機に競馬を始めて、好きになっていこうかなと思います」と競馬への興味を明かした。見上も「推し馬を見つけて、夏競馬を楽しみましょう！」と呼びかけている。
■見上愛、佐野晶哉インタビュー
――JRA夏競馬のCMで、見上さんと佐野さんが共演することが決まったと聞いた時のお気持ちは？
【佐野】個人としてCMに出演させていただくのは初めてだったので不安は大きかったんですけど、見上さんとは朝ドラ（連続テレビ小説）で共演させていただいているので、一緒に出演させていただけて安心でした。クランクインが見上さんの方が早かったので、現場の雰囲気とか見上さんを見ながら勉強させてもらってました。かっこいい先輩です。
【見上】ずっと（朝ドラの）撮影でご一緒させていただいているのでとても安心感がありましたし、今回は関西弁の先輩として、関西弁を教えていただきました。
――新CMの撮影を終えた感想は？
【見上】何度来てもやっぱり競馬場はテンション上がるなと思いますし、JRAのCM（撮影）といえば朝が早いんです（笑）。でも、それを忘れるくらい天気にも恵まれてよかったです。
【佐野】小学生の頃に地元の競馬場にお父さんと一緒に行って、競馬場の特別な高揚感みたいなものを子どもながらに覚えていました。なので、10年以上ぶりくらいに競馬場に帰ってきて、CMの中でも等身大のまま、ただただ感動しっぱなしでした。
――デビューした時を振り返り、印象に残っている出来事や思い出はありますか？
【佐野】京セラドームで5万5千人に囲まれながらのデビュー発表で、「デビューします」と発表した後の歓声よりも、（その前に）「Aぇ! group」って言った後の“間”で5万5千人がシーンとなったんですよ。あの静寂が忘れられないですね。今思い返しても鳥肌が立つような瞬間でした。
【見上】オーディションの時に、写真を全方向から撮らせてくださいとよく言われるんです。当時はその撮り方がわからなくて、延々と（カメラの前で）くるくる周り続けていました（笑）。
――「競馬って、出会い！」にちなみ、お二人にとって忘れられない出会いや印象に残っている出会いはありますか？
【見上】中学・高校の時に趣味でバンドを組んでいて。そのきっかけになったのが、隣のクラスのすごく目立つ女の子が「ギターを持っていて、私と同じアニメが好きな子がいるって聞いたんだけど」って入ってきて。「多分私です」って手を挙げたら「バンド組もう！」と言われて…それから今でも大親友です。
【佐野】僕は、見上さんですね！昨年末くらいに朝ドラの撮影中に競馬のお話をしてくださって…。その時僕はまだJRAの（CM出演の）話を全く知らなくて。競馬場で今一緒にCMに出演できていることに、運命的なものを感じました。