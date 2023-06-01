ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は横ばい ナスダックはプラス圏での推移
NY株式1日（NY時間14:14）（日本時間03:14）
ダウ平均 51035.24（+2.78 +0.01%）
ナスダック 27136.99（+164.37 +0.61%）
CME日経平均先物 67515（大証終比：+435 +0.64%）
欧州株式1日終値
英FT100 10338.95（-70.33 -0.68%）
独DAX 25003.04（-101.66 -0.40%）
仏CAC40 8146.59（-36.75 -0.45%）
米国債利回り
2年債 4.047（+0.043）
10年債 4.469（+0.033）
30年債 4.985（+0.013）
期待インフレ率 2.414（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（+0.065）
英 国 4.898（+0.086）
カナダ 3.435（+0.022）
豪 州 4.882（+0.051）
日 本 2.674（+0.015）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.90（+4.54 +5.20%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4516.70（-76.30 -1.66%）
ビットコイン（ドル）
71395.88（-2240.60 -3.04%）
（円建・参考値）
1139万6924円（-357667 -3.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51035.24（+2.78 +0.01%）
ナスダック 27136.99（+164.37 +0.61%）
CME日経平均先物 67515（大証終比：+435 +0.64%）
欧州株式1日終値
英FT100 10338.95（-70.33 -0.68%）
独DAX 25003.04（-101.66 -0.40%）
仏CAC40 8146.59（-36.75 -0.45%）
米国債利回り
2年債 4.047（+0.043）
10年債 4.469（+0.033）
30年債 4.985（+0.013）
期待インフレ率 2.414（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（+0.065）
英 国 4.898（+0.086）
カナダ 3.435（+0.022）
豪 州 4.882（+0.051）
日 本 2.674（+0.015）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.90（+4.54 +5.20%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4516.70（-76.30 -1.66%）
ビットコイン（ドル）
71395.88（-2240.60 -3.04%）
（円建・参考値）
1139万6924円（-357667 -3.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ