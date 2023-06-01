NY株式1日（NY時間14:14）（日本時間03:14）
ダウ平均　　　51035.24（+2.78　+0.01%）
ナスダック　　　27136.99（+164.37　+0.61%）
CME日経平均先物　67515（大証終比：+435　+0.64%）

欧州株式1日終値
英FT100　 10338.95（-70.33　-0.68%）
独DAX　 25003.04（-101.66　-0.40%）
仏CAC40　 8146.59（-36.75　-0.45%）

米国債利回り
2年債　 　4.047（+0.043）
10年債　 　4.469（+0.033）
30年債　 　4.985（+0.013）
期待インフレ率　 　2.414（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.003（+0.065）
英　国　　4.898（+0.086）
カナダ　　3.435（+0.022）
豪　州　　4.882（+0.051）
日　本　　2.674（+0.015）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.90（+4.54　+5.20%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4516.70（-76.30　-1.66%）

ビットコイン（ドル）
71395.88（-2240.60　-3.04%）
（円建・参考値）
1139万6924円（-357667　-3.04%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ