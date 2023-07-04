サッカー日本代表のＭＦ久保建英（２４）が１日、スポーツ報知の単独インタビューに応じ、自身２度目のＷ杯となる北中米大会（１１日開幕）に懸ける思いを激白した。森保ジャパンが掲げる「優勝」に向けて、中心選手として期待されるアタッカーは「国民の、全世界の記憶に残るようなＷ杯に、チームとしても個人としてもしたい」と宣言。“大会の顔”となり、日本サッカー界の壮大な夢をかなえる決意を示した。【単独インタビュー前編】（取材・構成＝後藤 亮太）

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いよいよ幕を開ける久保建英の２度目のＷ杯。若手から中心選手へと階段を駆け上がったこの期間は、言葉に力強さをもたらす。５月３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）は６万２２１２人の前で１―０の勝利。壮行試合から一夜明け、北中米大会への思いを聞かれると、真っすぐに前を見据えた。

「４年前（２２年カタール大会）はできないことだらけだったけど、今回はそんなことはないと思います。確かな自信もありますし、チームとしても、前回よりもやりたいサッカーができてなおかつ、上を目指せるなという自信もある」

２２年カタール大会は１６強敗退に終わり、第２次森保ジャパンでは、「Ｗ杯優勝」が目標に掲げられた。その夢に向かい、開催国を除き世界最速、日本史上でも最速で８大会連続Ｗ杯出場権を獲得し、親善試合でもドイツ、ブラジル、イングランドのＷ杯優勝国を撃破。世界との差は縮まった。アイスランド戦で６連勝とし、歴代最強の呼び声にふさわしい勝負強さを証明。世界一への道筋が見えてきた。

「基本的に試合に勝っているのでそれは大事かなと思いますね。勝ったチームはどんどん上に上がっていくので、シンプルに勝つというところを積み重ねている部分は自信につながるかなと思います」

立場も変わった。所属するスペイン１部Ｒソシエダードでは欧州最高峰のチャンピオンズリーグの舞台にも立ち、今年は国王杯でプロキャリア初の優勝も経験。世界で経験を積んだ。第２次森保ジャパンでは得点関与数がＭＦ伊東純也と並んでトップタイの６得点１６アシスト。ゴール前での決定的な仕事こそ、久保の真骨頂。本大会の個人の目標もシンプルだった。

「まずは点を取りたい。日本代表に入ったとか、どこでサッカーしたみたいな感じで、Ｗ杯で点を取ったというのは一つ誇れるもの。どの試合でも、点を取ったやつが一番偉いみたいな話もある。点を取ることで映像に残ることは確かなので、記録にも、記憶にも残りたいなと思います」

前回カタール大会の悔しさも晴らす。１次リーグ（Ｌ）では、歴史的白星をつかんだ初戦のドイツ戦、第３戦のスペイン戦で先発するも、ともに前半の４５分だけで途中交代。さらに１次Ｌを終えた直後に発熱し、ＰＫ戦に敗れた決勝トーナメント１回戦のクロアチア戦はプレーできなかった。

「終わった瞬間、僕はグラウンドにもいなかったので、あんまり実感もなく、ただただ終わってしまった。悔しさも味わわせてもらえないような感じで、せっかくメンバーに入っているのにテレビで見ていた。ほぼ観客みたいで、やるせない気持ちでした。本当に部外者みたいな感じだった」

不完全燃焼の記憶は消えないかもしれない。ただ、今回のＷ杯で「最高の景色」を眺めることができれば、歓喜の記憶で埋め尽くされる。

「チームとしては優勝に向かって、逆算して頑張っていきたい。『最高の景色』は優勝だと思うんですけど、それまでに歩まないといけない道のりがあってこその『最高の景色』だと思う。そういうのも含めて、素晴らしい大会にできればと思います」

Ｗ杯でかなえたい夢もまた、特別なものだった。

「国民の、全世界の、記憶に残るようなＷ杯に、チームとしても個人としてもしたいなと思います」

日本は２日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、１４日（日本時間１５日）の初戦オランダ戦に備える。久保がＷ杯の顔となり、世界中を熱狂させる。

【後編に続く】

◆久保 建英（くぼ・たけふさ）２００１年６月４日、神奈川・川崎市生まれ。２４歳。２６年北中米Ｗ杯代表。小３から川崎Ｕ―１０でプレーし、１１年夏にバルセロナ入り。１５年にＦＣ東京Ｕ―１５むさしに入団し、１７年１１月に１６歳でプロ契約。１８年の横浜Ｍへの期限付き移籍を経て、１９年にＲマドリードへ。マジョルカ、ビリャレアル、ヘタフェへのレンタル移籍を経験し、２２年にＲソシエダードに完全移籍。２１年東京五輪、２２年カタールＷ杯出場。代表通算４９試合７得点。１７３センチ、６４キロ。左利き。

◆過去のＷ杯の主役たち

▽ペレ（ブラジルＦＷ） １９５８年スウェーデン大会に１７歳で出場すると、準決勝でハットトリック、決勝でも２得点。ブラジル初優勝の原動力となり、世界的スターとなった。６２年チリ大会、７０年メキシコ大会でも優勝。

▽ベッケンバウアー（西ドイツＤＦ） ６６年イングランド大会は準優勝。７０年メキシコ大会は３位。７４年西ドイツ大会は、主将として初優勝に導いた「皇帝」。

▽マラドーナ（アルゼンチンＦＷ） ８６年メキシコ大会準々決勝イングランド戦で記録した伝説の「５人抜き」と「神の手ゴール」は有名。決勝で西ドイツを破り優勝に導いた。

▽ジダン（フランスＭＦ） ９８年フランス大会ではブラジルとの決勝戦で２得点し、初優勝の立役者となり「国民的英雄」に。１次リーグでは、サウジアラビア戦の退場もあり、準々決勝まで出場停止だった。

▽ロナウド（ブラジルＦＷ） ２００２年日韓大会では通算８得点で得点王獲得。決勝のドイツ戦で２得点し、ブラジルは５度目の世界一を達成。

▽メッシ（アルゼンチンＦＷ） ５度目のＷ杯出場となった２２年カタール大会で悲願の頂点に。全７試合にフル出場し、７得点３アシスト。１４年ブラジル大会（準優勝）に続き、史上初の２度目のＭＶＰ受賞。