6月1日に放送された『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）第7話は、履歴書と身体検査に関するエピソードだった。

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動画実況の最中、通り魔に襲われた茉莉（黒木華）たちは、あかり（野呂佳代）が「都知事になるから」と叫んだことで世間の注目を浴びる。実質的な出馬宣言を受けて、チームあかりでは出馬表明会見の準備に取りかかる。

選挙に出馬する。そう決めたまではいいが、何をすればいいかわからない。そんな経験のある人はごく少数だろう。ほとんどの人は立候補なんてしない。選挙のたびに貼り出されるポスターとそこにある満面の笑みを目にして、遠くの世界の出来事のように、自分とは無関係の問題として通り過ぎるだけだ。

第7話は、スナックのママの月岡あかりを都知事候補の新人「月岡あかり」にリブートする話だった。同じ顔をした別の人物、“職業：政治家”にするために3人の参謀、茉莉と五十嵐（岩谷健司）、蛍（シシド・カフカ）は知恵を絞る。

突然だが、世の中に出回っている耳ざわりのよいナラティブは、程度の差こそあれ、ほぼ全て人為的に生み出されたフィクションといえる。起承転結があり、論理破綻なく、人の心を打つ物語は、何度も推敲され、複数の人間が目を通し、編集によって整えられたプロダクトである。

「順番を入れ替えて、記憶をすり替える」「誰かを傷つけるわけでもないし、そのほうが覚悟が決まるから、本気でそう思い込もうって」

茉莉たちはこともなげに言ってのける。まるで政治家の作法を教えるように。台本で、志望理由であり、マニフェストでもある言葉の群れにあかりは戸惑いながらも、なんとか飲み込もうとする。その姿勢に嘘はないが、黙っていたあかりのほうに言わなくてはならない真実があった。

あかりの屈託は何に由来しているのか？ これまでのエピソードで断片的に触れられたあかりの過去が第7話で明かされた。養護教諭だったあかりの心の傷は、守れなかった存在が残した影だった。世間から責められたこと以上に、信じてくれた生徒を裏切った後悔が残っていた。大切な人を傷つけたことで傷つくあかりは、10年前から変わらない。

茉莉たちが作ろうとしたのは、政治家デビューするあかりの履歴書といえる。レピュテーションリスクは政治家にとって致命傷となる。だから身体検査が必要で、過去の不祥事があれば出馬は見送られる。週刊誌ネタになったあかりの過去は“地雷”と呼べるものだった。

そこで粉飾をせず、ありのままの真実をノーガードで打ち込むチームあかり。どんなに繕っても自分は自分。それなら候補の人間性を知ってもらいたい。あかりの人間的な魅力は、五十嵐たちを納得させるのに十分だった。

教育、医療、介護現場のヒアリング、離島、障がいを持つ当事者、地域の声を取り入れた政策づくりとイメージ撮影、チラシにホームページ。こまごまとした費用も、数量を積み上げればそれなりの金額になる。それらに加え、雨宮（三浦透子）を介して、マスコミを陽動する情報戦の側面もあった。

そして迎えた出馬会見当日。教え子の手紙を受け取ったあかりは感謝を込めて話す。「ありがとう。消えないでいてくれて。誰も消えたくならない東京都。それを実現するために傷つく準備はできました」。結局、人を動かすのは心から出た思いなのだろう。

第7話では対立陣営の動きも活発化しており、分裂状態の民政党では都連会長の葛巻（堀部圭亮）と反主流派の2人を除名。地元後援者と仇討ちを誓う葛巻には、地域に根を張る政治家のリアルがあった。流星（松下洸平）の敏腕秘書・昴（倉悠貴）にも秘策がありそうだ。

主題歌オープニングのぶつかりおじさん、次回予告の怪しい風体の女性など仕込みが細かい『銀河の一票』。都内各地で行われるロケが、ドラマの中だけではない「今・ここ」の現実であることを雄弁に語っている。

（文＝石河コウヘイ）