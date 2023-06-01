ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１６３ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式1日（NY時間13:15）（日本時間02:15）
ダウ平均 50869.20（-163.26 -0.32%）
ナスダック 27065.76（+93.14 +0.35%）
CME日経平均先物 67125（大証終比：+45 +0.07%）
欧州株式1日終値
英FT100 10338.95（-70.33 -0.68%）
独DAX 25003.04（-101.66 -0.40%）
仏CAC40 8146.59（-36.75 -0.45%）
米国債利回り
2年債 4.058（+0.053）
10年債 4.475（+0.039）
30年債 4.988（+0.016）
期待インフレ率 2.423（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（+0.065）
英 国 4.898（+0.086）
カナダ 3.444（+0.031）
豪 州 4.882（+0.051）
日 本 2.674（+0.015）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝92.79（+5.43 +6.22%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4506.50（-86.50 -1.88%）
ビットコイン（ドル）
71544.75（-2091.73 -2.84%）
（円建・参考値）
1142万1404円（-333924 -2.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50869.20（-163.26 -0.32%）
ナスダック 27065.76（+93.14 +0.35%）
CME日経平均先物 67125（大証終比：+45 +0.07%）
欧州株式1日終値
英FT100 10338.95（-70.33 -0.68%）
独DAX 25003.04（-101.66 -0.40%）
仏CAC40 8146.59（-36.75 -0.45%）
米国債利回り
2年債 4.058（+0.053）
10年債 4.475（+0.039）
30年債 4.988（+0.016）
期待インフレ率 2.423（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（+0.065）
英 国 4.898（+0.086）
カナダ 3.444（+0.031）
豪 州 4.882（+0.051）
日 本 2.674（+0.015）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝92.79（+5.43 +6.22%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4506.50（-86.50 -1.88%）
ビットコイン（ドル）
71544.75（-2091.73 -2.84%）
（円建・参考値）
1142万1404円（-333924 -2.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ