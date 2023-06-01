NY株式1日（NY時間13:15）（日本時間02:15）
ダウ平均　　　50869.20（-163.26　-0.32%）
ナスダック　　　27065.76（+93.14　+0.35%）
CME日経平均先物　67125（大証終比：+45　+0.07%）

欧州株式1日終値
英FT100　 10338.95（-70.33　-0.68%）
独DAX　 25003.04（-101.66　-0.40%）
仏CAC40　 8146.59（-36.75　-0.45%）

米国債利回り
2年債　 　4.058（+0.053）
10年債　 　4.475（+0.039）
30年債　 　4.988（+0.016）
期待インフレ率　 　2.423（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.003（+0.065）
英　国　　4.898（+0.086）
カナダ　　3.444（+0.031）
豪　州　　4.882（+0.051）
日　本　　2.674（+0.015）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝92.79（+5.43　+6.22%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4506.50（-86.50　-1.88%）

ビットコイン（ドル）
71544.75（-2091.73　-2.84%）
（円建・参考値）
1142万1404円（-333924　-2.84%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ