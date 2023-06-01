NY株式1日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均　　　50891.20（-141.26　-0.28%）
ナスダック　　　27050.58（+77.96　+0.29%）
CME日経平均先物　67015（大証終比：-65　-0.10%）

欧州株式1日GMT16:04
英FT100　 10338.95（-70.33　-0.68%）
独DAX　 25003.04（-101.66　-0.40%）
仏CAC40　 8146.59（-36.75　-0.45%）

米国債利回り
2年債　 　4.074（+0.070）
10年債　 　4.497（+0.061）
30年債　 　5.007（+0.035）
期待インフレ率　 　2.425（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.003（+0.065）
英　国　　4.898（+0.086）
カナダ　　3.459（+0.046）
豪　州　　4.882（+0.051）
日　本　　2.674（+0.015）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝93.88（+6.52　+7.46%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4501.30（-91.70　-2.00%）

ビットコイン（ドル）
71024.38（-2612.10　-3.55%）
（円建・参考値）
1133万9042円（-417022　-3.55%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ