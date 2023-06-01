ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１４１ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式1日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均 50891.20（-141.26 -0.28%）
ナスダック 27050.58（+77.96 +0.29%）
CME日経平均先物 67015（大証終比：-65 -0.10%）
欧州株式1日GMT16:04
英FT100 10338.95（-70.33 -0.68%）
独DAX 25003.04（-101.66 -0.40%）
仏CAC40 8146.59（-36.75 -0.45%）
米国債利回り
2年債 4.074（+0.070）
10年債 4.497（+0.061）
30年債 5.007（+0.035）
期待インフレ率 2.425（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（+0.065）
英 国 4.898（+0.086）
カナダ 3.459（+0.046）
豪 州 4.882（+0.051）
日 本 2.674（+0.015）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝93.88（+6.52 +7.46%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4501.30（-91.70 -2.00%）
ビットコイン（ドル）
71024.38（-2612.10 -3.55%）
（円建・参考値）
1133万9042円（-417022 -3.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50891.20（-141.26 -0.28%）
ナスダック 27050.58（+77.96 +0.29%）
CME日経平均先物 67015（大証終比：-65 -0.10%）
欧州株式1日GMT16:04
英FT100 10338.95（-70.33 -0.68%）
独DAX 25003.04（-101.66 -0.40%）
仏CAC40 8146.59（-36.75 -0.45%）
米国債利回り
2年債 4.074（+0.070）
10年債 4.497（+0.061）
30年債 5.007（+0.035）
期待インフレ率 2.425（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（+0.065）
英 国 4.898（+0.086）
カナダ 3.459（+0.046）
豪 州 4.882（+0.051）
日 本 2.674（+0.015）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝93.88（+6.52 +7.46%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4501.30（-91.70 -2.00%）
ビットコイン（ドル）
71024.38（-2612.10 -3.55%）
（円建・参考値）
1133万9042円（-417022 -3.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ