ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は1日、フランスのマクロン大統領とともに会見し、フランスでAI向けのデータセンターを開発すると正式に発表しました。投資額は最大で750億ユーロ、日本円でおよそ14兆円を見込んでいます。

ソフトバンクグループの孫正義会長は1日、フランス大統領府を訪れ、マクロン大統領とともに、フランス北部にAI向けのデータセンターを整備することを正式に発表しました。投資額は、最大で750億ユーロ、日本円でおよそ14兆円を見込んでいます。同種の投資としては、ヨーロッパで最大規模となります。

データセンターには、大量の電力が必要ですが、マクロン大統領が、電力はフランス側で確保すると声をかけました。

ソフトバンクグループ 孫正義会長

「マクロン大統領にお会いした時に、電力は用意すると。AIデータセンターをヨーロッパに、特にフランスに進出して欲しいという強い積極的な要請があって。電力が用意されるのであれば我々もアメリカの後に世界に拡大していく、特にヨーロッパというのは重要だと」

この投資で数千人規模の雇用が生み出されるということです。

今回の発表は、フランス政府が外国企業からの投資を呼び込むイベント「チューズ・フランス」の一環として行われ、9回目となる今回は、合計71件の新規プロジェクトが発表される見通しです。