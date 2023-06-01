ドル円はその後、１５９．６５円付近での推移。イランがイスラエルを巡る問題への抗議として、米国との意思伝達を停止すると報じられたことで、為替市場はドル高の反応が強まり。ドル円も一時１５９．７５円付近まで上昇。



ただ、全体的な雰囲気までは変わらず、１６０円をうかがう展開は継続している一方、上値では介入警戒感もあるようだ。



市場は今月の日米の金融政策会合を注目。市場では日銀の追加利上げへの期待が高まっており、短期金融市場では８０％程度の確率で利上げが織り込まれている。ただ、日銀が利上げを実施すれば円安の流れが止まるかと言えばそうでもなく、ＦＲＢのタカ派姿勢が強調されるようであれば、ドル高がドル円を押し上げる。



今回はウォーシュ議長初のＦＯＭＣになる。少なくとも年内利下げの可能性は大きく後退しており、据え置きもしくは利上げの可能性が年内の選択肢として浮上している状況。トランプ大統領指名のウォーシュ議長ということもあり、議長自体は早急な利上げには慎重と見られているが、果たしてどのような反応になるか注目される。



なお、今回については据え置きが確実視されているが、ＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）や経済見通しも公表され、何らかのヒントが出るか注目される。日銀決定会合は６月１６日、翌１７日（日本時間１８日未明）にＦＯＭＣの結果が公表される。



また、今週金曜日には５月の米雇用統計が公表され、その前哨戦として注目される。非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）の伸びは鈍化が予想されているものの、失業率は前回と変わらずが見込まれている。投資家は労働市場の健全性やＦＲＢの金融政策見通しを見極める材料として注目しているが、市場では底堅い米労働市場を示すのではとの見方が優勢なようだ。



USD/JPY 159.65 EUR/JPY 185.56

GBP/JPY 214.68 AUD/JPY 114.23



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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