暑い日もペロリ。つるんと『よだれ餃子』ピリ辛だれで店の味！ひだなし＆ゆでるだけ！
ピリ辛だれをまとった、つるんもちっ食感の「よだれ餃子」。ひと口食べると、にら入りの肉だねのうまみがじゅわっと広がり、まるでお店みたいな味わいに。焼かずにゆでるから失敗しにくく、包み方も簡単。おうちで気軽に“お店の味”が楽しめますよ。
『よだれ餃子』のレシピ
材料（作りやすい分量・20個分）
豚ひき肉……150g
にら……1束（約100g）
ねぎのみじん切り……1/4本分（約20g）
餃子の皮……1袋（20枚）
きゅうり……1本（約100g）
〈A〉
片栗粉……大さじ1
酒……大さじ1/2
しょうゆ……大さじ1/2
ごま油……大さじ1/2
塩……ひとつまみ
こしょう……少々
〈ピリ辛香味だれ〉
しょうがのすりおろし……2かけ分
にんにくのすりおろし……1/2かけ分
砂糖……大さじ1/2
ラー油……大さじ1/2
しょうゆ……大さじ1と1/2
黒酢……小さじ2
ごま油……小さじ2
花椒粉（ホワジャオフェン）……少々
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
にらは根元を除いて小口切りにする。きゅうりはめん棒でたたいてから、食べやすい大きさに手で割る。ピリ辛香味だれの材料は混ぜる。
（2）肉だねを作る
ボールに豚ひき肉、Aを入れ、粘りが出るまで練り混ぜる。にら、ねぎを加えてさっと混ぜる。
（3）皮でたねを包む
餃子の皮の真ん中に（2）を1/20量ずつのせ、皮の縁に薄く水を塗って半分に折りたたむ。両端を中央に寄せ、重なる部分に水を薄く塗ってしっかりと押さえて留める。
（4）ゆでて、仕上げる
鍋にたっぷりの湯を沸かし、（3）を入れて中火で5分ほどゆでる。網じゃくしなどですくって湯をきり、器に盛る。きゅうりを添え、ピリ辛香味だれをかける。
中華ごまだれ
ごまの風味がきいた、こく深いたれもおすすめ。辛みがないので、子どもも食べやすい味わいです！
材料（作りやすい分量）と作り方
白いりごま小さじ1、オイスターソース大さじ1、しょうゆ、酢、ごま油各大さじ1/2を混ぜ合わせる。
ピリ辛だれともちっとした餃子の組み合わせがあとを引く一品。つるんとした口当たりで食べやすく、暑い日でもぺろりと食べられます。子どもと一緒に食べるなら、辛みなしの中華ごまだれに替えるのもおすすめ。気分に合わせてたれを変えながら、おうち中華を楽しんでみてくださいね。
食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。
（『オレンジページ』2026年5月17日号より）