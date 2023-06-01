ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１４１ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式1日（NY時間11:22）（日本時間00:22）
ダウ平均 50891.38（-141.08 -0.28%）
ナスダック 27021.46（+48.84 +0.18%）
CME日経平均先物 66745（大証終比：-335 -0.50%）
欧州株式1日GMT15:22
英FT100 10308.90（-100.38 -0.96%）
独DAX 24979.41（-125.29 -0.50%）
仏CAC40 8122.33（-61.01 -0.75%）
米国債利回り
2年債 4.074（+0.070）
10年債 4.499（+0.063）
30年債 5.010（+0.038）
期待インフレ率 2.429（+0.029）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.006（+0.068）
英 国 4.900（+0.088）
カナダ 3.469（+0.056）
豪 州 4.882（+0.051）
日 本 2.674（+0.015）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝94.01（+6.65 +7.61%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4493.20（-99.80 -2.17%）
ビットコイン（ドル）
71160.00（-2476.48 -3.36%）
（円建・参考値）
1136万0694円（-395370 -3.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50891.38（-141.08 -0.28%）
ナスダック 27021.46（+48.84 +0.18%）
CME日経平均先物 66745（大証終比：-335 -0.50%）
欧州株式1日GMT15:22
英FT100 10308.90（-100.38 -0.96%）
独DAX 24979.41（-125.29 -0.50%）
仏CAC40 8122.33（-61.01 -0.75%）
米国債利回り
2年債 4.074（+0.070）
10年債 4.499（+0.063）
30年債 5.010（+0.038）
期待インフレ率 2.429（+0.029）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.006（+0.068）
英 国 4.900（+0.088）
カナダ 3.469（+0.056）
豪 州 4.882（+0.051）
日 本 2.674（+0.015）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝94.01（+6.65 +7.61%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4493.20（-99.80 -2.17%）
ビットコイン（ドル）
71160.00（-2476.48 -3.36%）
（円建・参考値）
1136万0694円（-395370 -3.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ