NY株式1日（NY時間11:22）（日本時間00:22）
ダウ平均　　　50891.38（-141.08　-0.28%）
ナスダック　　　27021.46（+48.84　+0.18%）
CME日経平均先物　66745（大証終比：-335　-0.50%）

欧州株式1日GMT15:22
英FT100　 10308.90（-100.38　-0.96%）
独DAX　 24979.41（-125.29　-0.50%）
仏CAC40　 8122.33（-61.01　-0.75%）

米国債利回り
2年債　 　4.074（+0.070）
10年債　 　4.499（+0.063）
30年債　 　5.010（+0.038）
期待インフレ率　 　2.429（+0.029）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.006（+0.068）
英　国　　4.900（+0.088）
カナダ　　3.469（+0.056）
豪　州　　4.882（+0.051）
日　本　　2.674（+0.015）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝94.01（+6.65　+7.61%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4493.20（-99.80　-2.17%）

ビットコイン（ドル）
71160.00（-2476.48　-3.36%）
（円建・参考値）
1136万0694円（-395370　-3.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ