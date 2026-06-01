無意識にしていませんか？ 男性が意外と嫌がってる「彼女の行動」
無意識にしている行動が彼氏の気持ちを冷めさせてしまうことってあるもの。
それが積み重なっていくと、当然別れ話にも繋がっていくでしょう。
そこで今回は、男性が意外と嫌がってる「彼女の行動」を紹介します。
｜一方的に喋り続ける
彼氏との会話中、一方的に喋り続けてしまうことってありませんか？
しかも、自分が話すことに夢中になるあまり、彼が何か言いたげな表情をしているのに気づかなかったり、自分の話が一段落したら彼氏の話は適当に聞き流したりなどをしていると、彼氏は呆れると同時に「自分の話には興味がないんだ」と感じてしまいます。
｜イヤだったことを後日に蒸し返す
イヤなことがあってもその場で言わず、日にちが経ってから蒸し返すといった行動に嫌気を覚える男性は少なくありません。
彼氏からすると「不満があるならその場で言ってほしい」としか思わないでしょう。
男性は人の気持ちを察するのが苦手ということを頭に入れておいて、もし不満がある場合はその場で言って解決するように心がけてください。
｜LINEの返信の催促
彼女からLINEの返信を催促されるのを嫌がる男性は少なくありません。
特に忙しい時ほど、「返信まだ？」「すぐに返信して」などの彼女からのメッセージにイライラを募らせるでしょう。
なので、返信を催促したくなる気持ちもわかりますが、その気持ちは日頃からグッと抑えるようにしてください。
今回紹介した内容から無意識のうちに彼氏に嫌な思いをさせているかもと感じたなら、早速注意してみてくださいね。
🌼それだけはヤメて。実は彼氏がイラッとしてる「彼女の言動」