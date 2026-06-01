「なんで私だけこんなに苦しいの？」不倫中の女性が抱えやすい“孤独感”
会っているときは幸せなのに、一人になると急に苦しくなる。誰にも言えないまま、気持ちだけが大きくなっていく。そんな風に不倫関係では、“一人で抱え込む状態”になりやすいことがあります。その孤独感が、関係をさらに苦しく感じさせる原因になることも少なくありません。
関係を周囲に話しにくい
普通の恋愛のように、友人に気軽に相談できない。嬉しかったことも、不安なことも、一人で抱え込む時間が増えていきます。その結果、気持ちの整理がつきにくくなり、不安だけが膨らんでいくでしょう。
“会えない時間”に不安が大きくなる
相手の日常が見えない。連絡が来ない時間ほど、「今どうしてるんだろう」と考えてしまう。でも、その不安をそのままぶつけることもできず、気持ちだけが内側に溜まっていきます。
“自分だけが本気かも”と感じやすい
自分はこんなに考えているのに、相手は普通に日常を過ごしているように見える。その温度差が、孤独感を強くしていきます。気づけば、「なんで私だけこんなに苦しいんだろう」と感じる瞬間が増えていくのです。
不倫関係では、“好き”より先に“孤独”が大きくなることも。だからこそ大切なのは、相手との関係だけで自分の気持ちを埋めようとしないことです。その視点がないまま続けるほど、苦しさはますます大きくなっていくだけかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
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