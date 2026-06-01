【40代・50代】“夜の炭水化物抜き”より効果的？初夏に体を重くしないダイエット習慣３選
食事を減らしているのに、なぜか体が重たい感覚はありませんか？気温や湿度が上がるこの時期は、体の巡りや胃腸バランスが乱れやすく、“頑張るダイエット”が逆に負担になることも少なくありません。
2026年初夏は“体を重くしない生活”がキーワード。無理に我慢するよりも、毎日の習慣を少し整えるほうが、大人世代には合いやすくなっています。
夜に“炭水化物抜き”をしない
「夜は炭水化物を抜く」という人も多いですが、極端に減らしすぎると、反動で間食が増えたり、翌朝にだるさを感じやすくなることがあります。
冷たいものを続けすぎない
暑くなると、冷たい飲み物やアイスを選ぶ機会も増えます。ただ、冷たいものばかりが続くと、胃腸が疲れやすくなり、体が重だるく感じやすくなることも。
全部を我慢する必要はありませんが、温かいスープや常温の飲み物を間に挟むだけでも、体のラクさは変わるもの。“冷やしすぎない”意識は、初夏の大人世代にとって意外と重要です。
食後に“10分だけ歩く”
「運動しなきゃ」と思うほど、続かなくなることはありませんか。最近のダイエットは、“頑張る運動”より、“こまめに動く”方向へ変わっています。特におすすめなのが、食後に10分ほど軽く歩くこと。ウォーキングというより、“少し外へ出る”くらいの感覚で十分です。
長時間運動するよりも、食後に軽く体を動かすほうが、初夏の重だるさ対策につながりやすくなります。
2026年初夏のダイエットは“無理に何かを減らす”より“体を重くしない”ことが鍵。まずは、毎日なんとなく続けている習慣を、少しだけ見直してみてはいかがでしょうか。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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