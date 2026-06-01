浮気はこうして始まる。男性の「魔が差す瞬間」とは
どんなに浮気をしそうなイメージのない真面目そうな男性であっても、些細なきっかけで浮気をしてしまうケースがあるでしょう。
そこで今回は、そんな男性の男性の「魔が差す瞬間」を紹介します。
彼女とのすれ違いが続いたとき
どんなに円満なカップルであっても、生活サイクルや価値観などのすれ違いが生じることも。
そして、円滑にコミュニケーションができないことが続いていることをきっかけに、ふと魔が差して浮気をしてしまう男性もいるでしょう。
なので、「これまで上手くいっていたのに…」と感じ始めたタイミングこそ、注意すべきと言えます。
彼女にガッカリしたとき
彼女の言動や態度にガッカリしたことをきっかけに浮気をしてしまう男性は少なくありません。
交際して馴れ合いになってきたタイミングで目にした彼女の言動や態度が、交際当初から抱いていたイメージとあまりに乖離してしまうと、彼女への気持ちが急速に冷めてしまうこともあるでしょう。
そのタイミングで好みの雰囲気の女性との出会いがあれば、その女性に気持ちがなびいてしまうことが考えられます。
彼氏に浮気をされたくないと考えているなら、ぜひ今回紹介したタイミングこそ十分に注意してくださいね。
🌼こんなだと浮気されやすくなる。恋愛で「注意したいこと」