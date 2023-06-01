【BRICKROID マジンガーZ】 6月2日 出荷開始 価格：1,800円 【BRICKROID 機械獣セット（1）】 6月2日 出荷開始 価格：3,850円

BRICKROID マジンガーZ

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「BRICKROID マジンガーZ」（価格：1,800円）と「BRICKROID 機械獣セット（1）」（価格：3,850円）の出荷を6月2日に開始する。

両商品は、"カッコ楽しい"ロボットトイをテーマにした約5cmのコレクションロボットシリーズ「BRICKROID（ブリックロイド）」より、「マジンガーZ」と、同作に登場する機械獣「ガラダK7」・「アブドラU6」・「キングダンX10」を商品化したもの。

足裏には直径5mmの凸ジョイントに取り付け可能な接続穴が設けられており、専用の台座に飾ることができる。また、同規格の汎用的なブロック玩具にも取り付けられる。

BRICKROID マジンガーZ

・全高約5cm。塗装済み完成品。ABS樹脂製。

・首、腕、脚が可動。

・手首はグー拳と3mm径穴の手首2種が付属。

・凸ブロック台座付属。

BRICKROID 機械獣セット（1）

・各全高約5cm。塗装済み完成品。ABS樹脂製。

・凸ブロック台座付属。

・ガラダK7は、首、腕、脚が可動。頭部の鎌を手に持たせることが可能。

・アブドラU6は、首、腕、脚が可動。

・キングダンX10は、腕、脚が可動。剣が付属し手に持たせることが可能。

※画像はCGによるイメージです。実際の商品とは異なります。

※「BRICKROID 機械獣セット（1）」以外は付属しません。

(C) 永井豪／ダイナミック企画

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

