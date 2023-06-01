【BRICKROID 鉄人28号＆正太郎セット】 6月2日 出荷開始 価格：1,800円 【BRICKROID モンスター】 6月2日 出荷開始 価格：2,400円 【BRICKROID 鉄人28号ロボットセット】 6月2日 出荷開始 価格：3,850円

BRICKROID 鉄人28号＆正太郎セット

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「BRICKROID 鉄人28号＆正太郎セット」（価格：1,800円）、「BRICKROID モンスター」（価格：2,400円）、「BRICKROID 鉄人28号ロボットセット」（価格：3,850円）の出荷を6月2日に開始する。

BRICKROID（ブリックロイド）」は、カッコ楽しいロボットトイをテーマに作られた約5cmのコレクションロボットシリーズ。本シリーズより「鉄人28号＆正太郎セット」、「BRICKROID モンスター」、そして「ブラックオックス」・「ギルバート」・「バッカス」をセットにした「BRICKROID 鉄人28号ロボットセット」が登場する。「鉄人28号＆正太郎セット」には金田正太郎フィギュアが付属する。

足裏には直径5mmの凸ジョイントに取り付け可能な接続穴が設けられており、専用の台座に飾ることができる。また、同寸法の汎用的なブロック玩具にも取り付けられる。

BRICKROID 鉄人28号＆正太郎セット

・全高約5cm。塗装済み完成品。ABS樹脂製。

・腕、脚が可動。

・金田正太郎付属

・手首はグー拳と3mm径穴の手首2種が付属

・凸ブロック台座付属。

※画像はイメージです。ビル街ジオラマは付属しません。

BRICKROID モンスター

・「鉄人28号」に登場した大型ロボット「モンスター」。

・全高約8.5cm。同シリーズ対比170%のビッグサイズ。

・塗装済み完成品。ABS樹脂製。

・首、腕、脚が可動。

・凸ブロック台座付属。

※画像はイメージのCGです。実際の商品とは異なります。

※「BRICKROID モンスター」以外は付属しません。

BRICKROID 鉄人28号ロボットセット

・「鉄人28号」に登場したロボット「ブラックオックス」・「ギルバート」・「バッカス」の3体セット

・全高約5cm。塗装済み完成品。ABS樹脂製。

・首、腕、脚が可動。

・凸ブロック台座付属。

※画像はイメージです。ビル街ジオラマは付属しません。

(C) 光プロダクション

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

