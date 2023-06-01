紙パック式スティッククリーナー「PKV-BK3K V」（ライトラベンダー）

Amazonにて、日立のコードレス掃除機が特別価格で販売されている。期間は6月15日23時59分まで。

今回、紙パック式スティッククリーナー「PKV-BK3K V」（ライトラベンダー）や、コードレススティッククリーナー「PV-BH500A1」（Amazon限定モデル）などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

紙パック式スティッククリーナー「PKV-BK3K V」（ライトラベンダー）

1.1kgと軽量で、片手でも楽に使える紙パック式スティッククリーナー。ヘッドの押し引きに合わせて後ろのフラップが同期して開閉する「シンクロフラップ」を採用したパワフルスマートヘッドを搭載している。ヘッドには緑色LEDライトを搭載し、見えにくいごみも浮かび上がらせることでしっかり掃除できる。

【Amazon.co.jp限定】コードレススティッククリーナー「PV-BH500A1」（ホワイト）

本商品は、軽量のコードレススティッククリーナー。強い旋回気流でごみと空気をキレイに分離する「パワーブーストサイクロン」を採用している。「2WAYすき間ブラシ」や「ほうきブラシ」、「ハンディブラシ」といったいろいろな場所を手軽にキレイにできるツールが付属する。