ワイヤレスゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 3PW」（アクア/61688）＋マウスパッド(M)セット

Amazonにて、SteelSeriesのゲーミングマウスパッドとゲーミングヘッドセットまたはゲーミングワイヤレスイヤホンのセットが特別価格で販売されている。期間は6月15日23時45分まで。

今回、アクティブノイズキャンセリング機能を搭載し、AIノイズ除去機能を内蔵したClearCast Proマイクを搭載するワイヤレスゲーミングヘッドセット「Arctis Nova Pro Omni」（ホワイト/61722）や、2.4GHz帯の高速無線通信とBluetooth 5.3の両方に対応し、IP55等級の防塵・防水性能を備えた高性能ゲーミングワイヤレスイヤホン「Arctis GameBuds」（ブラック/61680）などと、ゲーミングマウスパッドMサイズ ブラック（32×27×0.2cm）とのセットが、それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

ゲーミングヘッドセット「Arctis Nova Pro Omni」（ホワイト/61722）＋【マウスパッド(M)セット】

ゲーミングワイヤレスイヤホン「Arctis GameBuds」（ブラック/61680）＋【マウスパッド(M)セット】

【SteelSeries ゲーミングマウスパッドMサイズ ブラック（32×27×0.2cm）QcK 63004 黒】