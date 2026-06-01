5月31日の東京ドーム公演で嵐としてのグループ活動を終了した櫻井翔（44）が1日、キャスターを務める「news zero」（月〜木曜後11・00、金曜後11・59）に生出演。ラストライブでのあいさつの真意を明かした。

ライブから一夜明けて、初のテレビ出演。櫻井は冒頭で普段と変わらない様子であいさつした。メインキャスターの藤井貴彦アナウンサーから「櫻井さん、昨日は嵐のラストライブお疲れさまでした」と声を掛けられると、「ありがとうございました」と笑顔で答えた。

藤井アナとの対談の冒頭ではファンに“あなたにとって嵐とは？”とインタビューしたVTRを紹介。櫻井は「自分にとって青春」「お疲れさまでした」などの声を笑顔で見守った。ラストライブの一部が流されると「恥ずかしいな」と照れ笑いも見せた。

番組ではライブ最後の櫻井のあいさつの場面も紹介。櫻井はメンバーの名前を一人ずつ読み上げ、涙を浮かべながら「僕たちが嵐でした」とファンに呼びかけ。しかしその後に「いや、僕たちが嵐です」と言い直した。過去形から現在形に改めた意図については「自分の口から出た“でした”という言葉にちょっとビックリしちゃって」と説明。「永遠にする、なんて言うとちょっと大げさですけど、“です”なのかな、と瞬間的に思った」と振り返った。