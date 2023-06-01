ポケモン30周年とBOSS缶がコラボ。シリーズ5商品が「ポケモン図鑑缶」として本日6月2日より発売フシギダネやヒトカゲといったポケモンがラベル側面に掲載
【ポケモン図鑑缶（BOSSシリーズ5商品）】 6月2日 発売 価格：各165円（185g缶）
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
サントリービバレッジ＆フードは、サントリーコーヒー「BOSS」シリーズの5商品を新デザインの「ポケモン図鑑缶」として一斉リニューアルし、本日6月2日より発売する。
「BOSS」と「ポケモン30周年」のタイアップしたキャンペーンが開催されている。今回そのタイアップを記念し、缶コーヒー「ボス レインボーマウンテンブレンド」、「ボス 贅沢微糖」、「ボス 無糖ブラック」、「ボス カフェオレ」、「プレミアムボス 微糖」の5商品について「ポケモン図鑑缶」としてパッケージをリニューアルし販売される。それぞれ185g缶で、価格は各165円。
今回のリニューアルでは、“いつもの「BOSS」に、新発見”をテーマに、ラベル側面にカントー地方、ジョウト地方、ホウエン地方、シンオウ地方、イッシュ地方の「旅立ちの3匹」とピカチュウ、イーブイのイラストに加え、そのポケモン図鑑の情報が掲載される。なお「ボス レインボーマウンテンブレンド」と「ボス 贅沢微糖」については、中味もリニューアルされる。
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