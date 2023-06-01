【ポケモン図鑑缶（BOSSシリーズ5商品）】 6月2日 発売 価格：各165円（185g缶）

サントリービバレッジ＆フードは、サントリーコーヒー「BOSS」シリーズの5商品を新デザインの「ポケモン図鑑缶」として一斉リニューアルし、本日6月2日より発売する。

「BOSS」と「ポケモン30周年」のタイアップしたキャンペーンが開催されている。今回そのタイアップを記念し、缶コーヒー「ボス レインボーマウンテンブレンド」、「ボス 贅沢微糖」、「ボス 無糖ブラック」、「ボス カフェオレ」、「プレミアムボス 微糖」の5商品について「ポケモン図鑑缶」としてパッケージをリニューアルし販売される。それぞれ185g缶で、価格は各165円。

今回のリニューアルでは、“いつもの「BOSS」に、新発見”をテーマに、ラベル側面にカントー地方、ジョウト地方、ホウエン地方、シンオウ地方、イッシュ地方の「旅立ちの3匹」とピカチュウ、イーブイのイラストに加え、そのポケモン図鑑の情報が掲載される。なお「ボス レインボーマウンテンブレンド」と「ボス 贅沢微糖」については、中味もリニューアルされる。

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。