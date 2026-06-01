如月新一の小説『横浜馬車道 葦屋陰陽道のやり口 うそつきはゆうれいの始まり』（ことのは文庫）が2026年6月22日に発売される。

【画像】意外といいコンビ？

本作は、横浜を舞台に、自称・陰陽師と小説家のバディが怪事件や幽霊騒ぎに挑むオカルトミステリ。趣味・特技はカフェ巡りと除霊、言葉巧みな“ぺてん”で依頼人の事件を解決してしまう葦屋（あしや）は、横浜に事務所を構える自称陰陽師。一方、“欺瞞”を嫌う小説家の近森（ちかもり）は、ある出来事をきっかけに、不本意ながら住み込みで葦屋の助手を務めることになる。

勝手に帰ってくる絵、絶対に現れる幽霊、呪い返しなど、次々と持ち込まれる不可思議な事件の正体を、飄々とした葦屋と生真面目な近森という正反対の二人が“嘘”を武器に解き明かしていく。

事前に作品を読んだレビュアーからは、「陰陽師はもちろん、良いサブキャラが多く、特に編集さんがキュートだった。」といった感想も寄せられている。

同日発売の電子版巻末には、イラストを手がけたジワタネホによるカバー用イラストがそのまま収録される。あわせて、神奈川県内の協力書店で購入した読者を対象に、特製ポストカード（1種）をプレゼントする購入特典も実施される。※配布状況や配布時期は店舗により異なります。

（文=リアルサウンド ブック編集部）