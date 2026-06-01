櫻井翔、嵐の活動終了から一夜…生放送で感謝「この場を借りてお伝えしたいのは…」
5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐の櫻井翔が6月1日、キャスターを務めている日本テレビ系『news zero』（月〜木 後11：00／金曜 後11：30）に出演。一夜明けて、感謝を伝えた。
【画像】「愛を感じます」「泣かせに来た」投稿された“縦読み”メッセージ
嵐（相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔）は、きのう5月31日に東京ドームでラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催。長年にわたり国民的グループとして活躍してきた5人の節目を迎えた
番組で藤井貴彦アナウンサーから「昨日は嵐のラストライブお疲れ様でした」と労いの言葉をかけられると深く一礼。「ありがとうございました」と話した。
番組でラストライブ後、何をしていたか聞かれた櫻井は「飲んでました」と答えた。「まずはこれまでお世話になった事務所関係スタッフが集まってくださったので、乾杯しました。そのあとは5人だけで初めてですけど、無人のステージで車座になって乾杯して…」としみじみとしながら、打ち明けた。また話の内容は「次いつ会うか」だったそう。「最後と思って許してほしい」とほほ笑んだ。
番組では嵐ファンへのインタビュー動画を放送。ほほえみながら動画を見ていた櫻井。コメントを求められ「ああいう話を目にし耳にするたびに胸がいっぱいになります」と語った。
さらに続けて「この場を借りてお伝えしたいのは、テレビというメディアの中でたくさんのひとに知っていただきましたし、成長させていただいたと思っているんですね。だからファンクラブ以外の方でも、嵐が出てるから見ようかなってテレビ見てくれたり、嵐が歌うからって曲を聞いてくれたりとか、そういう方に愛してもらって、たくさん成長させていただきましたので、この場を借りて嵐を応援してくださった方々、知ってくださった方々、興味を持ってくださった方々にお礼を申し上げたい」と話した。
【画像】「愛を感じます」「泣かせに来た」投稿された“縦読み”メッセージ
嵐（相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔）は、きのう5月31日に東京ドームでラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催。長年にわたり国民的グループとして活躍してきた5人の節目を迎えた
番組でラストライブ後、何をしていたか聞かれた櫻井は「飲んでました」と答えた。「まずはこれまでお世話になった事務所関係スタッフが集まってくださったので、乾杯しました。そのあとは5人だけで初めてですけど、無人のステージで車座になって乾杯して…」としみじみとしながら、打ち明けた。また話の内容は「次いつ会うか」だったそう。「最後と思って許してほしい」とほほ笑んだ。
番組では嵐ファンへのインタビュー動画を放送。ほほえみながら動画を見ていた櫻井。コメントを求められ「ああいう話を目にし耳にするたびに胸がいっぱいになります」と語った。
さらに続けて「この場を借りてお伝えしたいのは、テレビというメディアの中でたくさんのひとに知っていただきましたし、成長させていただいたと思っているんですね。だからファンクラブ以外の方でも、嵐が出てるから見ようかなってテレビ見てくれたり、嵐が歌うからって曲を聞いてくれたりとか、そういう方に愛してもらって、たくさん成長させていただきましたので、この場を借りて嵐を応援してくださった方々、知ってくださった方々、興味を持ってくださった方々にお礼を申し上げたい」と話した。