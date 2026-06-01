5月31日の東京ドーム公演で嵐としてのグループ活動を終了した櫻井翔（44）が1日、キャスターを務める「news zero」（月〜木曜後11・00、金曜後11・59）に生出演。嵐として駆け抜けた約26年半への思いや、今後の活動の展望を語った。

ラストコンサートから一夜明けて、初のテレビ出演。櫻井は冒頭で普段と変わらない様子であいさつした。

メインキャスターの藤井貴彦アナウンサーとの対談で今後の活動への展望を問われると、「嵐でできることの可能性は本当に大きかったので、これから自分に何ができるか分からないところもあります。ただ、いただいたお話を精いっぱい務めたいと思っています」と決意を新たにした。

続けて「今回、ツアーをやって、“支えです”とか“笑顔になれました”とたくさんの言葉をいただいた。嵐でできることは広いし大きいな、と思った。ですのでこれからは、嵐みたいにというのはなかなか難しいですけど、嵐の背中を追うような感覚で、また（ファンに）笑顔になってもらったり、“支えです”とか言っていただけるような活動をしていきたいと思っています」と力強く宣言。「嵐を目指します」と笑顔で今後を見据えた。