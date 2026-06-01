令和ロマン・松井ケムリの33歳生誕祭にギャル軍団が登場。ショーパン姿の美脚ギャルにくっきー！が「声カスカスやな！」と驚いた。

【映像】セクシーなショーパン姿のギャル

6日1日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#5が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の企画は5月29日に33歳の誕生日を迎えたケムリをお祝いする「松井ケムリ生誕祭」。4人はケムリに“最高のツッコミ”をプレゼントするため、雑誌『nuts』モデルの“浜松の元ヤン”田中るるを招集。るるは仲間のギャルモデル2人とパラパラ&似ていないモノマネ8連発を披露し、ケムリは「そんなんじゃないって！」と存分にツッコミを堪能した。

ツッコミを浴びながらもネタをやり遂げたるる&仲間のギャル。ケムリは「ツッコめましたけど、るる任せすぎるよ」と疲労感をにじませた。

るるの仲間・わだありは「梅ギャル・わだありです。梅干しを自家製で作ってて」と自己紹介。くっきー！は「ちょっと声がカスカスやな」とぶった斬った。

わだありはモノマネをリクエストされると、「似ちゃうんですけどいいですか？」といっこく堂のモノマネをスタート。「あれ？声が、遅れて…」と途中までいい感じに似ていたが、最後は「にょーん！」と奇抜ポーズを決め、MAD５の面々は「ヤバっ、コイツ」「厳しい（笑）」とまさかの“オチ”に衝撃。くっきー！は「最後の『にょーん！』ヤバ！えっぐ！」と驚いていた。