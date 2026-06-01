エースFWアイメン・フセインらを選出…10大会ぶりの出場となるイラク代表がW杯メンバー発表!!
イラクサッカー協会(IFA)は1日、北中米W杯に臨むイラク代表メンバー26人を発表した。
グループBに入ったアジア最終予選では、韓国、ヨルダンに次いで3位となったイラク。プレーオフに回ると、グループBで2位となり、プレーオフ3位決定戦ではUAEを下して大陸間プレーオフ進出を決めた。迎えた大陸間プレーオフでは決勝でボリビアを2-1で下し、10大会ぶり2回目の世界切符を手に入れた。
メンバーにはエースのFWアイメン・フセイン(アルカルマ)や守護神のGKジャラル・ハッサン(アルザウラー)らが選出されている。
本大会でグループIに入るイラクはノルウェー、フランス、セネガルと対戦する。
▽GK
ジャラル・ハッサン(アルザウラー)
ファハド・タリブ(アルタラバ)
アフメド・バシル(アルショルタ)
▽DF
アカム・ハシム(アルザウラー)
アフメド・ヤヒヤ(アルショルタ)
マナフ・ユニス(アルショルタ)
ムスタファ・サードーン(アルショルタ)
フランス・プトロス(ペルシブ)
レビン・スラカ(ポート)
ザイド・タフシーン(パフタコール)
フセイン・アリ(ポゴニ・シュチェチン)
メルカス・ドスキ(ビクトリア・プルゼニ)
▽MF
ザイド・イスマイル(アルタラバ)
イブラヒム・バイェシュ(アルダフラ)
アリ・ジャシム(アルナジマ)
アフメド・カセム(ナッシュビル)
ユセフ・アミン(ラルナカ)
アイマール・シェール(サルプスボルグ)
ケビン・ヤコブ(オーフス)
アミル・アル・アンマリ(クラコビア)
ジダン・イクバル(ユトレヒト)
マルコ・ファルジ(ベネツィア)
▽FW
アイメン・フセイン(アルカルマ)
アリ・ユシフ(アルタラバ)
アリ・アル・ハマディ(ルートン・タウン)
モハナド・アリ(ディバー)
グループBに入ったアジア最終予選では、韓国、ヨルダンに次いで3位となったイラク。プレーオフに回ると、グループBで2位となり、プレーオフ3位決定戦ではUAEを下して大陸間プレーオフ進出を決めた。迎えた大陸間プレーオフでは決勝でボリビアを2-1で下し、10大会ぶり2回目の世界切符を手に入れた。
本大会でグループIに入るイラクはノルウェー、フランス、セネガルと対戦する。
▽GK
ジャラル・ハッサン(アルザウラー)
ファハド・タリブ(アルタラバ)
アフメド・バシル(アルショルタ)
▽DF
アカム・ハシム(アルザウラー)
アフメド・ヤヒヤ(アルショルタ)
マナフ・ユニス(アルショルタ)
ムスタファ・サードーン(アルショルタ)
フランス・プトロス(ペルシブ)
レビン・スラカ(ポート)
ザイド・タフシーン(パフタコール)
フセイン・アリ(ポゴニ・シュチェチン)
メルカス・ドスキ(ビクトリア・プルゼニ)
▽MF
ザイド・イスマイル(アルタラバ)
イブラヒム・バイェシュ(アルダフラ)
アリ・ジャシム(アルナジマ)
アフメド・カセム(ナッシュビル)
ユセフ・アミン(ラルナカ)
アイマール・シェール(サルプスボルグ)
ケビン・ヤコブ(オーフス)
アミル・アル・アンマリ(クラコビア)
ジダン・イクバル(ユトレヒト)
マルコ・ファルジ(ベネツィア)
▽FW
アイメン・フセイン(アルカルマ)
アリ・ユシフ(アルタラバ)
アリ・アル・ハマディ(ルートン・タウン)
モハナド・アリ(ディバー)