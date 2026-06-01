　イラクサッカー協会(IFA)は1日、北中米W杯に臨むイラク代表メンバー26人を発表した。

　グループBに入ったアジア最終予選では、韓国、ヨルダンに次いで3位となったイラク。プレーオフに回ると、グループBで2位となり、プレーオフ3位決定戦ではUAEを下して大陸間プレーオフ進出を決めた。迎えた大陸間プレーオフでは決勝でボリビアを2-1で下し、10大会ぶり2回目の世界切符を手に入れた。

　メンバーにはエースのFWアイメン・フセイン(アルカルマ)や守護神のGKジャラル・ハッサン(アルザウラー)らが選出されている。

　本大会でグループIに入るイラクはノルウェー、フランス、セネガルと対戦する。

▽GK

ジャラル・ハッサン(アルザウラー)

ファハド・タリブ(アルタラバ)

アフメド・バシル(アルショルタ)

▽DF

アカム・ハシム(アルザウラー)

アフメド・ヤヒヤ(アルショルタ)

マナフ・ユニス(アルショルタ)

ムスタファ・サードーン(アルショルタ)

フランス・プトロス(ペルシブ)

レビン・スラカ(ポート)

ザイド・タフシーン(パフタコール)

フセイン・アリ(ポゴニ・シュチェチン)

メルカス・ドスキ(ビクトリア・プルゼニ)

▽MF

ザイド・イスマイル(アルタラバ)

イブラヒム・バイェシュ(アルダフラ)

アリ・ジャシム(アルナジマ)

アフメド・カセム(ナッシュビル)

ユセフ・アミン(ラルナカ)

アイマール・シェール(サルプスボルグ)

ケビン・ヤコブ(オーフス)

アミル・アル・アンマリ(クラコビア)

ジダン・イクバル(ユトレヒト)

マルコ・ファルジ(ベネツィア)

▽FW

アイメン・フセイン(アルカルマ)

アリ・ユシフ(アルタラバ)

アリ・アル・ハマディ(ルートン・タウン)

モハナド・アリ(ディバー)