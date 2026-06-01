台風６号は１日、沖縄本島を暴風域に巻き込みながら北上した。

２日に鹿児島・奄美地方を通過し、３日にかけて西日本から東日本に接近する見通し。

気象庁は１日午後、沖縄県今帰仁村を対象に、高齢者らに早めの避難を求める「レベル３大雨警報」を発表した。５月末に５段階の新たな「防災気象情報」の運用が始まって以降、警報は初めて。同日夜には「レベル２大雨注意報」に下げた。また、九州南部と奄美で２日夕方頃にかけ、短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生する恐れがあると発表した。

台風６号は１日午後９時現在、那覇市の北北西約７０キロの海上を時速２０キロで北に進んでいる。中心気圧は９７５ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は３０メートル。同日午後には鹿児島県天城町や沖縄県国頭村で１時間降水量３０ミリ超の激しい雨となり、同県うるま市では最大瞬間風速４０・６メートルが観測された。２日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、九州南部と奄美３００ミリなど。３日午後６時までは関東から近畿の広範囲で３００ミリと予想されている。

沖縄県災害対策本部などによると、１日午後３時現在、転倒したり、割れたガラス片が当たったりするなどし、男女４人（３０〜８０歳代）が軽傷。倒木や街灯の倒壊も計９件発生した。那覇空港では全便が欠航した。南城市や北中城（きたなかぐすく）村など５市町村で計約３万７０００世帯、約８万３０００人に避難指示が出た。

鹿児島県では１日午後８時現在、奄美市など１０市町村で少なくとも約４万８０００世帯、約８万３０００人に避難指示が出た。