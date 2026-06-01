衆議院議員の野田聖子氏（65）、参議院議員の辻元清美氏（66）、蓮舫氏（58）、伊藤孝恵氏（50）が1日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜SP」に出演した。

野田氏は自民党、辻元氏、蓮舫氏が立憲民主党、伊藤氏が国民民主党と党は違う「特に仲良い」と蓮舫氏。辻元氏も、野田氏を「聖子ちゃんって呼んでる」と明かした。

特に、野田氏と辻元氏は「まず同い年」という共通点に加え、辻元氏は「お互いに厳しい選挙をやった時に、選挙が終わって登院するわけです。あの時に、“大変だったね”って2人で慰めあったり、私が落選した時には、食べるのが困ってるだろう？ご飯炊くのも面倒くさそうだからって、パックご飯を山ほど送ってくれた。結構いいヤツ」と明かした。

大久保佳代子が「ライバルだと思いました。党が違うから」と言うと野田氏は「党が違うんでならないです、逆に。男の中にいるから、私は最初、ボッチだったじゃない。へこたれないとか負けないよりも、宇宙の中の別世界にいるような感じで、作法が分からなくて。女性議員って、野党に多かったので、おのずと“どうしたらいい？”みたいな。自分の党にいないんで。それはあったと思います」と説明した。