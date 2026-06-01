サッカー日本代表FW上田綺世（27）が、31日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演し、オランダリーグ移籍後の新境地について語った。

ベルギーリーグのセルクル・ブルージュKSVから23年、オランダの名門フェイエノールトへ移籍。これまではDFラインの裏を取るプレーなどで結果を残してきたが、移籍後は新たな役割を課されたという。

それはポストプレーだった。「DFラインの裏を取るプレーをしてきた。それを評価されてきていると思っていた。そしたら、ミーティングで裏に走ったシーンが（映像で）出てきた。“裏に走るな。綺世、もう裏に走らなくていい”って。フェイエのレベルに付いていけなかったので、付いて行けていないという評価だったので」と振り返った。

身長1メートル82センチ。日本では大柄な方だが、世界トップクラスの平均身長を誇るオランダでは平均か、屈強なアスリート相手とあっては、むしろ小柄な方だ。大柄な選手に当たられても負けないように、フィジカル強化を念頭に置いたトレーニングが続いた。

「まず走り込みからやって、練習後もちょっと部分的なトレーニングがあって。終わったら夕方、ボクシングジムみたいなところに呼ばれて、ボクシングをやってという生活ですね」。意外なトレーニングで、強靱な体を作っていったことを明かした。

練習の一部にも密着。立てかけられたマットに、力強く体当たりを連発。トレーナーに体を揺さぶられながら、耐え切るトレーニングを何度も繰り返していた。