5月31日に東京ドームで行われた『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演をもって、26年半のグループ活動を終了した嵐。ラストライブが行われた31日は、都内のCDショップやカラオケ店には多くのファンが訪れ、嵐への感謝の思いを語りました。

■台湾からのファンも･･･「嵐のために日本語を自分で勉強しました」

ラストライブの開催前に多くの人が訪れていたのはタワーレコード新宿店。店内には嵐への感謝を伝える特設コーナーが設置され、そこにはファンの思いのつまったメッセージが。台湾から来たというファンは「高校生（の頃）から嵐がめっちゃ好きだから、嵐のために日本語を自分で勉強しました。嵐、本当にありがとうございます。ありがとう」と感謝の気持ちを語り、「一生応援しますよ」と嵐への思いを明かしました。

また、嵐の楽曲『マイガール』に支えられたという親子は「愛犬が亡くなって母の。ちょうどその時に『マイガール』が発売したかしてないかぐらいで、それを聴いて自分に重ねまくって。ライブで聴くたびに号泣していて。その時を思い出して」と楽曲との思い出を振り返りました。

■嵐、26年半の活動に幕 ファン「本当に終わっちゃうんだな」

この日のラストライブは生配信され、都内のカラオケ店では家族で鑑賞をする人の姿もありました。鑑賞後に話を聞いてみると「やっぱり、5人が5人を思って、26年半駆け続けてたんだなって思って。（メンバーが）“ありがとう”って言ってくれていたんですけど、こちらこそ“ありがとう”って思うライブでした」とコメント。

また、生配信を見ていた親子は「悲しいですね。生きがいがなくなったので。メンバーが泣いてるの見たら、本当に終わっちゃうんだなって実感していました」とさみしさをにじませました。

（6月1日放送『news every.』より）