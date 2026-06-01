高級テレビの最新トレンド「RGB独立駆動」は何が違う？ ソニー初「True RGB」ブラビアついに発売！
ソニーは家庭用テレビ史上最大（※）の色域を実現した「True RGB」ブラビアとして、フラッグシップモデル「BRAVIA 9 II」およびプレミアムモデル「BRAVIA 7 II」を6月13日から順次発売します。実売予想価格（税込）は「BRAVIA 9 II」が66〜660万円前後（65〜115V型）、「BRAVIA 7 II」が36万3000〜165万円前後（50〜98V型）。
※：2026年5月時点、ソニー調べ。
記事のポイント
「True RGB」とは、RGB独立駆動パネルとソニー独自のバックライト制御技術を搭載したシリーズのこと。RGB独立駆動パネルは2025年3月にソニーが発表し、有機ELテレビを超える高画質が実現できるのでは？ として大きな話題となりました。今回発表された「BRAVIA 9 II」「BRAVIA 7 II」は、ソニー初の「True RGB」モデルとなります。
RGB独立駆動が画期的なのは、バックライトの最小単位（画素）に本物のR （赤）、G （緑）、B （青）の3色の光源を内蔵し、各色を緻密にコントロールできる点。従来のテレビでは特殊なフィルターに青色LEDの光を通すことで白色に変換し、さらに手前のカラーフィルターを通すことで色を再現していたため、色が濁ったり、黒が浮いたりするデメリットがありました。
その点、RGB独立駆動だとバックライト自体が映像に応じてRGBに発光、あるいは完全にオフにできるため、色の純度が高く、圧倒的な明暗差（コントラスト）を表現できます。このRGB独立駆動はソニーの発表以来、レグザやハイセンス、TCLやLGといった他社も開発競争に参入したことで、現在はプレミアムテレビのトレンドとなりました。
なお、RGB独立駆動は、当然ながら制御回路が複雑になるため、映像処理技術も問われるところ。その点も含め、トレンドの仕掛け人が作った「True RGB」の実力に注目が集まっています。
「BRAVIA 9 II」と「BRAVIA 7 II」に共通する特徴として、色ごとに個別制御するRGB 独立駆動方式と、広色域表現を実現する新開発の技術「RGB Triluminos Max」、バックライトを高精度に駆動する「RGB Backlight Master Drive Pro」を組み合わせたこと。これにより、精密な色再現やコントラストの向上を可能にしています。
また、RGB 独立駆動とX-Wide Angle Pro により、斜めから視聴した場合でも鮮やかに映像を再現。デザイン面では、配線の露出を抑えた浮遊感のあるテレビスタンドを採用し、映画視聴時の没入感を高めています。
フラッグシップモデル「BRAVIA 9 II」は、Mini LED バックライトの高輝度性能を引き出す「Luminance Booster Pro」を搭載。独自のRGB バックライト制御技術により、色ごとに高精度に制御を行うことで、明るい環境でも鮮やかで滑らかな階調表現を可能にします。また、ソニー独自開発の低反射フィルムの採用（115V 型を除く）により、映り込みと反射を低減しているのも特徴です。
このほか、ブラビアに対応するホームシアターシステムのラインナップも拡充。プレミアムホームシアターシステム「BRAVIA Theatre Trio」に加え、サブウーファー2機種（BRAVIA Theatre Sub 9、BRAVIA Theatre Sub 8）とリアスピーカー1機種（BRAVIA Theatre Rear 9）を6月13日に発売予定です。
実売予想価格（税込）
BRAVIA 9 II
115V型 660万円前後
85V型 132万円前後
75V型 93万5000円前後
65V型 66万円前後
BRAVIA 7 II
98V型 165万円前後
85V型 82万5000円前後
75V型 66万円前後
65V型 46万2000円前後
55V型 38万5000円前後
50V型 36万3000円前後
ホームシアターシステム
BRAVIA Theatre Trio 30万8000円前後
BRAVIA Theatre Sub 9 11万円前後
BRAVIA Theatre Sub 8 6万6000円前後
BRAVIA Theatre Rear 9万9000円前後
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