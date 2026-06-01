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「True RGB」とは、RGB独立駆動パネルとソニー独自のバックライト制御技術を搭載したシリーズのこと。RGB独立駆動パネルは2025年3月にソニーが発表し、有機ELテレビを超える高画質が実現できるのでは？ として大きな話題となりました。今回発表された「BRAVIA 9 II」「BRAVIA 7 II」は、ソニー初の「True RGB」モデルとなります。

RGB独立駆動が画期的なのは、バックライトの最小単位（画素）に本物のR （赤）、G （緑）、B （青）の3色の光源を内蔵し、各色を緻密にコントロールできる点。従来のテレビでは特殊なフィルターに青色LEDの光を通すことで白色に変換し、さらに手前のカラーフィルターを通すことで色を再現していたため、色が濁ったり、黒が浮いたりするデメリットがありました。

↑RGB LEDのバックライト点灯イメージ。

その点、RGB独立駆動だとバックライト自体が映像に応じてRGBに発光、あるいは完全にオフにできるため、色の純度が高く、圧倒的な明暗差（コントラスト）を表現できます。このRGB独立駆動はソニーの発表以来、レグザやハイセンス、TCLやLGといった他社も開発競争に参入したことで、現在はプレミアムテレビのトレンドとなりました。

なお、RGB独立駆動は、当然ながら制御回路が複雑になるため、映像処理技術も問われるところ。その点も含め、トレンドの仕掛け人が作った「True RGB」の実力に注目が集まっています。