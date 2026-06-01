俳優の寺田心（１７）が５月３１日に放送された日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜・午後０時４５分）に出演。番組公式インスタグラムにも登場した。

ゲスト出演した寺田は高校３年生になった最新姿で、レギュラーの俳優・満島真之介と、お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」の兼近大樹を驚かせた。

番組では３人が栃木・真岡市を回りグルメを堪能。その中で、８月の高校生フィジーク大会に出場することを明かした。筋トレを始め約１年半ながら、体重は６２キロから７７キロに増量、ベンチプレスは５５キロから１２０キロを上げるまでになったという。「僕は胸がチャーム筋肉。あとは（上腕）三頭筋」とアピールし、子どもを背負って腕立て伏せするなど筋トレの成果を披露した。

また、「僕、料理が好きで。料理教室に通ってて、教室で講師ができる資格をスイーツと料理で２つ持っている」と意外な一面を告白。さらに、「将来は保護犬の活動をしたくて獣医と思っていたけど、６年間大学に行く必要がある。活動自体をメディアを通して６年間出せないのはもどかしいなと。だから、獣看護か、経済学部か商学部でお金の利回りについて勉強して今後のために、という感じです」と高校卒業後の姿も思い描いた。

番組終盤には、「大学受験とフィジーク日本一、本気で勝つ気でいる」と力強く宣言。これには満島も「大人たち、怠けているわけにはいかん。マジすごい」とたたえた。