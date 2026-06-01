日本テレビ系「上田と女がＤＥＰＰに吠える夜」２時間ＳＰ」が１日、放送され、「産後うつ」のテーマでは、土屋アンナ、元サッカー女子日本代表の丸山桂里奈らが出演した。

２００５年に大手広告代理店社員の男性と結婚し、０８年２月に第１子長女（１８）を出産した女優・木村多江（５５）は、「作品の撮影途中で切迫早産になって、７カ月入院して、８カ月寝たきりだった」と告白。

「撮影の途中で（撮影を）中断して、皆さんに待っていただいてたので、出産しても撮影に戻らなきゃいけなかった。半分ぐらい撮っていたので、そこに体を戻さなきゃいけない。でもすごい太っちゃってるし。ダイエットもしなきゃいけないので、母乳も出なくなって」と振り返り、「この子の為にやってあげたいことが何一つできない、と（自分を）責める、母親失格なんじゃ…と思ってしまう…」と出産直後の心理状態を打ち明けた。

木村は０７年９月から放送予定だった連ドラ初主演作のＮＨＫドラマ「上海タイフーン」（全６回）を同年８月、制作を延期した。上海ロケなど主要シーンの多くを収録し終え、代役を立てることは難しいとの判断で、延期を決定。出産後に撮影を再開した。０８年６月の会見で、木村は「（撮影の）中断は役者として本当に恥ずべきこと。申し訳ないと思いつつ、スタッフやキャストの方々が同じ笑顔で迎えてくださったことは、本当に幸せです」と話していた。