俳優の小池徹平（４０）が５月３１日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。“理想のパパ”の姿が話題になっている。

小池は２０１８年１１月に女優の永夏子（はる・なつこ）と結婚。１９年９月に長男、２１年に次男が誕生し、２児の父として「パパの顔」が印象的だ。

元モーニング娘。辻希美の夫で、俳優の杉浦太陽がビデオメッセージで登場。小池を「育児に対してむっちゃ熱意高い。一緒に飲んでも『将来の進路、こう考えてる』とか『父としてできることを探してる』とか。役作りしてる時の集中力くらい、熱量をそのまま育児に持ってきてる」と絶賛した。

これに対し「レジェンドに褒めていただけるなんて。（杉浦は）パパ界のレジェンドですから」と嬉しさをあらわにした。

番組では育児に積極的で、子どもを溺愛している姿を見せた小池。この小池の姿にネット上では「てっちゃんみたいなパパ最高だよね」「あれだけのビジュであの人間性で情も 深くて…家族を大切にして子供にも甘いだけじゃなく愛情たっぷりで…」「理想的な夫すぎて羨ましくなっちゃった」「なんていい男なんだ」「イケメンすぎてやべえな これで４０才...」「小池徹平っていつ老けるの？」「絶対いいパパだよね あと４０歳にみえないよ」などの声があがった。