ハリウッドに「異変」が起きている。20代の新鋭監督による低予算のインディペンデントホラー映画2本が、『スター・ウォーズ』最新作を押しのけてしまった。

参考：『マンダロリアン・アンド・グローグー』北米1位 『スター・ウォーズ』7年ぶり新作の光と影

5月29日～31日の北米映画ランキングでNo.1に輝いたのは、A24の新作ホラー『Backrooms（原題）』。北米3442館にて週末興行収入8145万ドルという大ヒットスタートとなったほか、世界興収は早くも1億1800万ドル。『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024年）の記録を大幅に上回り、A24史上最高のオープニング成績となった。

監督のケイン・パーソンズは弱冠20歳（！）、製作費はわずか1000万ドル。YouTuber出身のクリエイターが、A24の歴史を塗り替えたばかりか、北米週末興行ランキングで1位を獲得した史上最年少の映画監督となったのである。

さらに第2位は、公開3週目の『オブセッション 災愛』（7月17日に日本公開決定）。同じく製作費100万ドル規模の低予算ホラーだが、北米興収1億ドルを突破してFocus Featuresの歴代記録を更新したほか、世界興収も1億4800万ドルとなった。監督は26歳のカリー・バーカー、同じくYouTube出身である。

通常、映画の週末興収は公開週末をピークとしてじわじわ下がっていくものだが、『オブセッション 災愛』は2週目に前週比プラス39.3%、3週目にプラス10.2%という異例の推移を見せている。非ホリデーシーズン作品としては『E.T.』（1982年）以来といわれるほどのヒットで、海外市場でも週末成績は39%上昇している。

対照的に、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は公開2週目ながら第3位にランクダウン。週末興収は2500万ドル、前週比マイナス69.4%という数字となった。世界興収は2億4656万ドルと悪くないが、製作費1億6500万ドルを費やした『スター・ウォーズ』7年ぶりの新作映画としてはあまりにも厳しい。

もともと今夏は『スター・ウォーズ』のみならず、ディズニーが『トイ・ストーリー5』と『モアナと伝説の海』実写版、ソニー／マーベルが『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』、DCが『スーパーガール』、ユニバーサルが『ミニオンズ』新作と、各社の人気IPを相次いで投入することで注目を集めていた。

しかしながら、サマーシーズン序盤の映画館を熱狂させているのは、YouTube出身クリエイターによる低予算のインディペンデントホラーだ。いったい、何が起きているのか。

『Backrooms』は、家具店の店主（キウェテル・イジョフォー）が、店内で奇妙な空間へ通じる扉を見つけたのちに失踪したことから始まる物語だ。扉の向こうに広がるのは、どこまでも続く無個性な部屋――。店主の担当セラピスト（レナーテ・レインスヴェ）は、消えた店主を探して扉の向こうへ足を踏み入れる。

本作の原点は、「The Backrooms」というインターネット発の都市伝説（クリーピーパスタ）だ。黄色い壁紙、蛍光灯、カーペットの部屋をとらえた不穏な画像が匿名掲示板に投稿されたことをきっかけに、さまざまなユーザーがオンラインで物語を付与していき、一種の怪談として世界が拡張されてきた。

監督のケイン・パーソンズは、2022年に16歳の若さで短編『The Backrooms (Found Footage)』をYouTubeにて公開し、大きな反響を受けた。その後もシリーズを拡大し、多数の作品を製作してきた、いわば「The Backrooms」を有名にした立役者である。A24が長編映画化を打診したのは、パーソンズが17歳になって間もないときだった。

匿名掲示板やYouTube、TikTok、Xといったオンラインを中心に広がった都市伝説の映画化とあって、観客も若者が中心だった。全体の88%が35歳未満であるほか、18～24歳が43%、25～34歳が25%、13～17歳が20%で、平均年齢は25.2歳。最多層は25歳未満の女性だというから、とにかく若者の注目が集まった企画だったのだ。

A24は「The Backrooms」のファンコミュニティを中心にプロモーションを展開しつつ、映画ファンにはA24ブランドを強調する作戦に出ており、これが奏功した。調査によると、観客の半数以上が「A24作品だから」映画館に足を運んだと答えており、都市伝説とA24、両方のファンが興味を抱いたことを示している。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア89%・観客スコア74%、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「B-」評価。観客からは賛否両論だが、これはホラージャンルではよくあることで、しかも原案の都市伝説に思い入れがある観客が多いほど必然的というべきだろう。

第2位の『オブセッション 災愛』も、YouTube出身の新鋭監督によるホラーというだけでなく、若者の興味をひいたことが勝利の一因だ。先週も言及したとおり、観客の40%が18～24歳で、18～34歳では75%（4人中3人）。Rotten Tomatoesでは批評家96%・観客94%、CinemaScoreでは「A-」という圧倒的評価を得ており、興行が伸び続けていることからも口コミ効果は明らかだ。

『Backrooms』と『オブセッション 災愛』の背後には、現代ホラーのプロデューサーとして名を馳せるジェイソン・ブラムの存在がある。『オブセッション 災愛』はブラムハウス・プロダクションズが、『Backrooms』ではブラムハウスと合併したアトミック・モンスターが製作を務めた。

ブラムはこれら2作品を「新しい種類の映画」と呼び、「オンラインでクリエイターとしてのスキルを磨いてきた、伝統的ではない監督たち」の作品だと形容した。

「『Backrooms』と『オブセッション 災愛』は、エッジが効いていて、奇妙で、とんでもなくぶっ飛んだ作品です。若い世代が尖った映画を作り、思いもよらない形で映画館の観客とつながっていた――そんな70年代の感覚を思い出させます。映画館に行けない時代（編注：コロナ禍）に育った若者には、自分たちのために作られた、iPadから劇場へと連れ出してくれる作品がこれまでなかった。そこへ突然、2本の映画が現れたのです」

この点で言えば、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、まさに既存のファン層以外を獲得することが課題だった。2週目の急落は、本作がこの課題のクリアに苦戦していること、およびシリーズのファンを中心とした興行の限界を示しているとされており、いよいよフランチャイズの正念場だと言える。

その一方、巨額を投じたわけでも、人気IPやキャラクター作品でもない、低予算のホラー映画がランキングのトップを占めたことは、以前より「ヒットのカギ」といわれていた若年層の観客が、既存の物語ではなく、まったく新しい“自分たちの世代の物語”をとうとう見つけた証拠なのかもしれない。

YouTubeやオンラインがそのきっかけとなったのは、映像文化や映像制作の変遷を示しており、またコロナ禍以降、既存の映画スタジオが若手監督主導の中規模・小規模企画を実現してこなかったことを表しているだろう。単に「YouTube出身の型破りな若手監督たちが現れた」のではなく、ここ10年ほどの業界全体、文化全体の流れがこの異例の事態を生んだのだ。

実際に、『Backrooms』を手がけたパーソンズはYouTubeを映画界進出の手段とは考えておらず、「YouTubeなどでしか実現できないプロジェクトがある」として「今後も離れるつもりはない」と述べている。続編映画やテレビシリーズなども視野に入れつつ、物語世界をさらに拡大する構想のようだ。現在進行中の企画もあるそうだが、詳細はわかっていない。

まずは『Backrooms』の日本公開決定を期待しつつ、『オブセッション 災愛』も楽しみにしておこう。ホラー映画の、いやハリウッド映画の新世代はすぐそこまでやってきている。

【北米映画興行ランキング（5月29日～5月31日）】1.『Backrooms（原題）』（初登場）8145万ドル／3442館／累計8145万ドル／1週／A24

2.『オブセッション 災愛』（→前週2位）2640万ドル（+10.2%）／2781館（+126館）／累計1億475万ドル／3週／Focus Features

3.『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（↓前週1位）2500万ドル（-69.4%）／4300館／累計1億3736万ドル／2週／ディズニー

4.『Michael／マイケル』（↓前週3位）1170万ドル（-43.3%）／3118館（-188館）／累計3億3990万ドル／6週／ライオンズゲート

5.『The Breadwinner（原題）』（初登場）750万ドル／3252館／累計750万ドル／1週／ソニー

6.『プラダを着た悪魔２』（↓前週4位）590万ドル（-53.6%）／2650館（-650館）／累計2億935万ドル／5週／ディズニー

7.『Pressure（原題）』（初登場）575万ドル／1829館／累計575万ドル／1週／Focus Features

8.『ひつじ探偵団』（↓前週5位）463万ドル（-49.7%）／2810館（-397館）／累計5453万ドル／4週／Amazon・MGM

9.『パッセンジャー』（↓前週6位）260万ドル（-70.3%）／2534館／累計1526万ドル／2週／パラマウント

10.『モータルコンバット／ネクストラウンド』（↓前週7位）200万ドル（-67.1%）／1603館（-1123館）／累計7776万ドル／4週／ワーナー

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年6月1日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2026W22/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/backrooms-sets-a24-record-90-million-opening-1236609070/https://variety.com/2026/film/box-office/backrooms-box-office-record-opening-weekend-obsession-jumps-star-wars-crumbles-1236763355/https://deadline.com/2026/05/box-office-backrooms-1236929953/https://deadline.com/2026/05/box-office-global-backrooms-obsession-star-wars-michael-1236931328/https://deadline.com/2026/05/indie-film-box-office-pressure-tuner-unusual-weekend-1236931352/https://deadline.com/2026/05/backrooms-kane-parsons-box-office-record-behind-the-scenes-1236931315/https://www.nytimes.com/2026/05/29/business/media/backrooms-film-youtube.htmlhttps://www.nytimes.com/2026/05/29/movies/kane-parsons-24-youngest-director-backrooms.htmlhttps://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/jason-blum-james-wan-obsession-backrooms-success-horror-1236609599/

（文＝稲垣貴俊）